Pet krava nestalo na Svilaji. Svaka informacija je korisna

Na području planine Svilaje prije tri dana nestalo je pet krava, a unatoč intenzivnoj potrazi životinjama zasad nema traga. Vlasnici apeliraju na građane da pomognu u potrazi i jave svaku informaciju koja bi mogla pomoći njihovu pronalasku.

Kako navode, sve krave imaju ušne markice, a dvije od njih prepoznatljive su i po lancu oko vrata. Potraga traje već treći dan, no zasad bez rezultata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vlasnici mole sve koji su u posljednjih nekoliko dana boravili na području Svilaje ili su uočili krave koje odgovaraju opisu da se jave s bilo kakvom informacijom. Također, ako netko prepozna krave s fotografija ili ima saznanja o njihovu kretanju, poziva se da kontaktira najbližu policijsku postaju, objavljeno je u FB grupi "Stočarstvo i peradarstvo"

Svaka informacija može biti od velike pomoći u pronalasku nestalih životinja.