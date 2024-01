PET GODINA OD TRAGEDIJE Na današnji dan živote su izgubili Mato Maškarić, Ivica Zvrko i Davor Pozniak

Na današnji dan prije pet godina dubrovačko područje potresla je strašna tragedija koja se dogodila u Hidroelektrani Dubrovnik u Platu.

Naime, 10. siječnja 2019. godine u postrojenju hidroelektrane izbio je požar u kojem su živote izgubili Mato Maškarić, Ivica Zvrko i Davor Pozniak. Odmah po izbijanju požara sve žurne službe izašle su na teren, no nitko nije slutio razmjere tragedije, piše Du list. Četverodnevna opsežna potraga završila je nakon što je u cijevi Hidroelektrane Dubrovnik u Platu pronađeno tijelo stradalog trećeg radnika. Od tada je trebalo proći pet mjeseci do nekih konkretnijih poteza, odnosno tek do rješenja o provođenju istrage protiv petorice hrvatskih državljana. Optužnica je potvrđena tek u lipnju 2021. godine.

Podsjetimo, DORH Mata Miškovića, Željka Starmana, Nikolu Rukavinu, Ivicu Nujića i Miljenka Vučića, tada vodeće ljude HE Dubrovnik i HEP-a te stručne suradnike na projektu njene rekonstrukcije, tereti za počinjenje ‘teškog djela protiv opće sigurnosti’, ‘opasnog izvođenja građevinskih radova’ te ‘teškog djela protiv opće sigurnosti’, a koji su rezultirali pogibijom trojice zaposlenika hidroelektrane u Platu – Davora Pozniaka, Mata Maškarića i Ivice Zvrka.

Nakon četiri godine, u veljači 2023. konačno je počelo suđenje. Na okrivljeničku klupu sjeli su umirovljeni direktor HE Dubrovnik Mato Mišković, potom tada čelni ljudi HEP Proizvodnje Željko Starman i Nikola Rukavina i stručni suradnici na projektu rekonstrukcije objekta Ivica Nujić i Miljenko Vučić. Šestooptuženi je HEP proizvodnja kojeg je tijekom rasprava predstavljala Sonija Pozaić. Svi su se izjasnili da nisu krivi za slučaj izbijanja požara u Hidroelektrani Dubrovnik u Platu. Također, puno puta se isticalo, od strane odvjetnika, ali i obitelji stradalih, kako su se na okrivljeničkoj klupi trebala naći još neka imena.

Ispitani svjedoci

U veljači, travnju i listopadu održano je nekoliko višednevnih rasprava na kojoj su ispitani brojni svjedoci. Tijekom nekoliko višesatnih rasprava ‘izredali’ su se brojni svjedoci, među njima i radnici koji su se tog kobnog dana također našli u postrojenju. Tu su bile i čelne osobe za određene poslove, među ostalim i za projekt rekonstrukcije, koji je bio često isticanom temom u ispitivanju svjedoka.

Često su se u sudnici, na postavljena pitanja odvjetnika, mogle čuti riječi – ‘ne znam’, ‘ne sjećam se’… Članovi obitelji stradalih pratili su sve do sada održane rasprave.

Rasprava se trebala nastaviti u prosincu 2023. godine, no zbog rekonstrukcije sudnice, nastavit će se krajem siječnja, odnosno od 23. do 26. siječnja 2024. godine. Svjedočit će među ostalim i Frane Barbarić, donedavni predsjednik uprave HEP-a, kao i nekadašnji direktor HE Dubrovnik Ivo Miletić i još neki svjedoci.