Pet godina bez Leoparda: Legendarni zapovjednik obrane Sunje ostavio neizbrisiv trag u Domovinskom ratu

Navršilo se pet godina od prerane smrti Žarka Peše - Leoparda, legendarnog zapovjednika obrane Sunje, brigadira HV.

Tom prigodom mjesto njegova vječnog počivališta u rodnim mu Vinjanima, (Imotski) posjetili su njegovi suborci, prijatelji i rodbina, gdje su položeni vijenci i cvijeće i upaljene svijeće u spomen na njega i njegov neizmjeran doprinos u Domovinskom ratu, te na sve ono što je Leopard predstavljao svima koji su imali privilegij upoznati ga i s njim prijateljevati.

- Obično se kaže: o mrtvima sve najbolje.

I to je u redu, no kod spomena na Leoparda nedostaju riječi i rečenice kojima bi ga se moglo opisati, jer mu osobnost, hrabrost, dobrota, čovjekoljublje, dostojanstvenost i njemu svojstvena ležernost traže beskonačno prostora, koji slobodni smo kazati, odgovaraju veličini njegove ljubavi prema ljudima i prijateljima, s kojima je bio okružen cijeli život.

Nadimak Leopard, kojim je inače, zvao sebi bliske prijatelje, nije mu slučajno ostao u memoriji sviju koji su ga dobro poznavali.

Neizmjerno hrabar, zapravo neustrašiv, eksplozivan i okretan, poput te divlje velike mačke, jedna je strana koja je i ratom osvjedočana, dok ona druga - ispada proturječno, a nije - bijaše njegova upravo ta dobrota, nježnost i ljubav prema svim ljudima.

Ključni je čovjek u zaustavljanju agresora i u sprječavanju prodora prema Sisku i dalje Zagrebu.

S njim, rame uz rame, bijahu tada u Sunji i gen. Slobodan Praljak i pjesnik Sven Lasta.

Ni na dopust nije htio ići. Bio je stalno sa svojom pobjededničkom vojskom.

A Sunja je bila mali Vukovar, kako je stihovima to dočarao upravo suborac mu Sven Lasta.

Rano je otišao, još nam je trebao, bolno je trebao…

No čovjek snuje, Bog odlučuje.

Vjerojatno, gore na Nebu, u kočiji spregnutih čilašima, vozi Leopard stazama beskrajne ljubavi, kojom je toliko nesebično darivao nas ovdje u ovoj dolini suza… - poručili su mu suborci i prijatelji.

Izaslanik ispred Ministarstva hrvatskih branitelja je bio Vlado Kožar, umirovljeni brigadir HV, njegov prijatelj i suborac, koji se prigodno obratio, podsjetivši na veliki doprinos u Domovinskom ratu, brigadira Žarka Peše - Leoparda.