FOTO Peškarija puna ribe: Evo kakve su cijene ove subote u Splitu

Na splitskoj Peškariji ove subote jako je živo, a ponuda je, zaista, jako bogata i ima ribe za svačiji džep.

Kraljica srdela dominira Peškarijom, a cijena se kreće od 2.50 do 5 eura za kilogram. U ponudi su kozice po 8 eura, i mali moli, također, 8 eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za kilogram komarče koju bi mogli bacit na gradele izdvojit ćete 25 eura, a isto toliko i za kilogram lignji.

Škampi su 40 eura, dok je friška tuna, kao i losos 25 eura. Nije ni sad kasno da posjetite Peškariju te si osigurate današnji ručak, a ako vam se ne čisti riba, ni tad nema problema jer dok vi popijete kavu na Rivi vašu ribu će očistiti vrijedne ruke čistača ribe ali ta se usluga, naravno, naplaćuje.