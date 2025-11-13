Perišiću nagrada Pokaži srce za najsrčanijeg reprezentativca

Tportal i PSK i ove su godine organizirali glasanje za najsrčanijeg hrvatskog nogometnog reprezentativca, a navijači su većinom glasova za ovogodišnjeg dobitnika nagrade “Pokaži srce” za najsrčanijeg reprezentativca 2025., odabrali Ivana Perišića, piše HNS.
Nagrada Pokaži srce, namijenjena reprezentativcu koji utjelovljuje nevjerojatnu energiju, predanost i srce prema hrvatskom dresu, uručena je neuništivom hrvatskom reprezentativcu dan uoči utakmice Hrvatske i Farskih otoka na Rujevici, u kojoj Hrvatska s bodom može i matematički osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
Nakon što je prošle godine premijerno izdanje nagrade Pokaži srce dobio kapetan Luka Modrić, ove godine nagradu je osvojio Ivan Perišić natpolovičnom većinom tisuća glasova navijača, u izboru u kojem su uz njega nominirani bili i Andrej Kramarić, Dominik Livaković, Mario Pašalić i Petar Sučić.
Perišiću je nagradu Pokaži srce uručio kapetan Vatrenih i prošlogodišnji dobitnik Luka Modrić, potvrđujući tako ono što najviše krasi hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a to je međusobna podrška i pokazivanje srca, koje krasi svakog hrvatskog reprezenentativca, jer srce koje kuca za Hrvatsku je pokretač svih uspjeha reprezentacije i to hrvatsko srce je ono što je čini svjetskim fenomenom.
"Puno mi znači ovakva nagrada, pogotovo kad dolazi od navijača, jer svi znate što mi znače Hrvatska i ovaj dres. Svaki dan živim i radim za to, dokle god budem mogao pomoći ću i dati sve od sebe da Hrvatska ide na velika natjecanja, da ostvarujemo što bolje rezultate i veselimo se kao i proteklih godina. Bez momčadskog duha i borbenosti nema uspjeha, to mi stariji pokušavamo prenijeti mlađima i nadam se da će to trajati godinama", poručio je Perišić.
Uručena statua, nastala pod budnim okom tportala temeljem stručnog natječaja koji je među nekoliko ponuđenih rješenja odabrala posebna komisija, u potpunosti je napravljena od plemenitog kamena Vrsine, a prema nacrtu akademske slikarice Vere Mekinić, a statua simbolizira doprinos koji pobjednik svojom predanošću i srčanošću daje za Hrvatsku.
Perišiću je uručen i humanitarni ček u iznosu od 10.000 eura koji će u njegovo ime biti uplaćen neprofitnoj udruzi po njegovom izboru, s ciljem pomoći potrebitima, a ispred PSK uručio mu je generalni direktor Gabril Makki, koji je izrazio zadovoljstvo i ponos što hrvatski reprezentativci, osim sreće koju nam nose svojim dobrim igrama, sudjeluju i u promociji vrijednosti društveno odgovornog projekta Pokaži srce.
Perišić je, iako i dalje aktivan, već sad jedan od legendarnih hrvatskih igrača. Utakmica s Farskim otocima bit će mu 149. za reprezentaciju, a dosad je upisao i 37 golova te je samo Davor Šuker s 45 pogodaka ispred njega.
Za reprezentaciju je igrao i u bolovima i pod blokadama. Kad je stigao poziv Hrvatske, Perišić je stiskao zube i uvijek je bio na svojem maksimumu.
Perišić predstavlja upravo one vrijednosti koje stoje iza ove dodjele – igrač koji utjelovljuje nevjerojatnu energiju, predanost i srčanost u hrvatskom dresu.
PSK kao brand koji stoji iza dobre igre i koji snažno podržava hrvatski sport općenito, uz podršku HNS-a te u suradnji s Institutom za sportsku medicinu i unapređenje zdravlja i drugim stručnim poliklinikama, pokrenuo je u ožujku 2022. društveno odgovorni projekt "Pokaži srce", sportsko zdravstvenu platformu čiji je glavni cilj podizanje svijesti o važnosti brige o zdravlju sportaša, jer zdravlje je ipak na prvom mjestu.
U suradnji sa stručnim medicinskim subjektima, putem vlastite donatorske kampanje u vrijednosti preko pola milijuna eura, PSK je pokrenuo i opsežne terenske akcije kojima se pružaju besplatni liječnički pregledi za sportaše, provode važne edukacije sportskih djelatnika, prvenstveno pružanja prve pomoći i reanimacije, koja pravilno i brzo provedena, u preko 70% slučajeva spašava živote.
"Nije uvijek lako pokazati srce, ali važno ga je pokazati i kad boli i kad voli. I način na koji naši reprezentativci i kad je teško pokazuju srce, na terenu i van njega, velika je inspiracija svima nama. Ljubav prema svojoj domovini kao malo većoj obitelji, uz poštivanje svih, nešto je po čemu smo poznati. I osim u zdravstvenom smislu, pokazati srce jedni za druge, paziti jedni na druge, boriti se jedni za druge, ne odustajati jedni od drugih, držati se zajedno – njima je prirodno. A biti najsrčaniji među srčanima – to je i snaga i čast. U Perišićevu srčanost uvjerili smo se 148 puta, a pritom je posebno impresivno kako se uspio vratiti nakon teške ozljede, što pokazuje šampionski stav koji ga je i doveo do toliko uspjeha u karijeri. Hvala mu na svemu što je do sada dao i što će još dati hrvatskoj rerpezentaciji te se nadam se da će ova nagrada imati i posebno mjesto u njegovom srcu jer dolazi od srca svih navijača", izjavio je Božo Mekinić, PSK Brand & Sponsorship manager, i dodao:
"I hvala svima koji su kroz protekle godine podržali projekt Pokaži srce, počevši od HNSa i Instituta za sportsku medicinu te svih stručnih medicinskih suradnika, a najviše svim klubovima i lokalnim zajednicama s kojima smo na terenu provodili ovaj projekt i zajedno pokazivali srce".
Dr. Tomislav Madžar, glavni stručni koordinator javnozdravstvene akcije "Pokaži srce", istaknuo je:
"Izuzetno smo ponosni što se javnozdravstvena akcija Pokaži srce i ove godine nastavila s iznimnim odazivom i podrškom sportaša, sportskih djelatnika i šire javnosti. Kroz proteklih nekoliko godina pregledali smo ukupno više od 5.000 mladih sportaša diljem Hrvatske, educirali više od 800 trenera i sportskih djelatnika, održali niz seminara i stručnih skupova, međunarodnih simpozija sa eminentnim stručnjacima te donirali više automatskih vanjskih defibrilatora (AVD uređaja) sportskim klubovima i ustanovama. Sve to činimo s jasnim ciljem – povećati svijest o važnosti preventivnih kardioloških pregleda i brige o zdravlju sportaša, ali i dodatno unaprijediti sustav sportske medicine u Hrvatskoj. Jer, zdrav sportaš znači siguran sport, a prevencija spašava živote. Naši reprezentativci imaju ključnu ulogu kao uzori djeci i mladima, koje želimo potaknuti na zdravo bavljenje sportom, ali i na odgovornost prema vlastitom zdravlju. Zdravlje je najvažniji preduvjet svakog sportskog uspjeha, a upravo zato nastavljamo ovu misiju s još više entuzijazma, partnera i podrške".