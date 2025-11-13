Perišić odbio odgovoriti na pitanje novinarke: "Dirnuli ste mi se u obitelj, preko toga ne mogu prijeći"

Hrvatska reprezentacija u petak u Rijeci dočekuje Farske otoke u utakmici u kojoj i matematički može potvrditi plasman na Svjetsko prvenstvo. Susret je na konferenciji za medije najavio Ivan Perišić, koji je odmah na početku presice odbio odgovoriti na pitanje novinarke RTL-a, piše Index.

Upitala ga je: "Hrvatsku samo bod dijeli od plasmana na Svjetsko prvenstvo, bez panike, bez poraza, pet pobjeda u šest utakmica, impresivna gol-razlika. Kako ste vi osobno doživjeli ove kvalifikacije koje bi trebale postati najuspješnije u hrvatskoj povijesti?"

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na to je Perišić odgovorio protupitanjem: "Je li to RTL? Je? Net.hr su vaše novine?", dobio je potvrdan odgovor, a onda je rekao: "Onda vam ne mogu odgovoriti. Idemo na drugo pitanje. Ne mogu. Prošle godine je Net.hr... Dirnuli ste mi se u obitelj, preko toga ne mogu prijeći."

Što je objavljeno?

Net.hr je u rujnu 2024. godine nakon Perišićevog odlaska iz Hajduka napisao tekst s naslovom "Net.hr doznaje! Razlog Perišićevog naprasnog odlaska je afera s poznatom hrvatskom pjevačicom?". Tekst je kasnije obrisan s portala.