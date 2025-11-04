Penava: "Zašto u Hrvatskoj nijedna manjina nema problem osim srpske?"

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava osudio je incident koji se u ponedjeljak navečer dogodio u Splitu tijekom održavanja Dana srpske kulture, poručivši kako u demokratskoj Hrvatskoj nema mjesta nasilju te da svi skupovi koji su u skladu s Ustavom i zakonima moraju biti omogućeni.

– Osuđujem taj incident, kao i Domovinski pokret. Živimo u slobodnoj i demokratskoj državi u kojoj se nitko tko ne predstavlja prijetnju hrvatskom narodu i građanima ne bi trebao osjećati ugroženo. Imamo svoju državu i svoje institucije – rekao je Penava u izjavi za medije.

Naglasio je kako skupovi bilo koje vrste, koji poštuju zakone i Ustav te ne dovode u pitanje pravo hrvatskog naroda i države na postojanje, trebaju biti dozvoljeni i omogućeni – bez obzira na različita mišljenja o njima.

Na pitanje osjeća li se djelomično odgovornim, kako tvrdi dio oporbe, jer je zajedno s premijerom „pustio duha iz boce“ time što nije želio SDSS u Vladi, Penava je odgovorio da za to „sto posto preuzima odgovornost“.

– To je moja osobna odgovornost i odgovornost Domovinskog pokreta. Odgovorni smo i za to što smo unutar Vlade osigurali atmosferu u kojoj, primjerice, Marko Perković Thompson može slobodno nastupati bez prekršajnih prijava – rekao je.

Dodao je kako su također omogućili da institucije poput HAZU-a mogu otvoreno iznositi svoj stav o povijesnom hrvatskom grbu koji počinje bijelim poljem, te da je priznat dignitet postrojbi iz Domovinskog rata, uključujući HOS i heroje poput Jeana-Michela Nicoliera.

Penava je istaknuo da se Domovinski pokret jasno protivi svim oblicima totalitarizma – nacizmu, fašizmu i komunizmu – jer su, kako je rekao, to „mračna razdoblja povijesti“.

– Ovaj incident, kao i svaki drugi s elementima nasilja, osuđujemo. No, moramo biti iskreni i priznati da se mnogi prave kao da se povijest nije dogodila. Postavljam pitanje: zašto u Hrvatskoj nijedna manjina nema problem – osim srpske? – upitao je Penava.

Podsjetio je na dugogodišnje, kako je rekao, „velikosrpske pretenzije prema hrvatskoj kulturi“, zbog čega, smatra, nije čudno da dio građana ima nepovjerenje prema Srbiji, velikosrpskoj politici i Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

– Moramo biti svjesni tih uzroka, ali zadaća nas, Domovinskog pokreta i Vlade, jest osigurati da svi građani mogu slobodno izražavati svoju kulturu, vjeru i identitet – dokle god time ne zadiru u tuđe slobode i ne ruše temelje Republike Hrvatske – poručio je Penava.

Komentirajući prijedloge da se mijenja Poslovnik Hrvatskog sabora kako bi se spriječili okrugli stolovi poput onog o logoru Jasenovac, Penava je rekao da se Domovinski pokret protivi bilo kakvom ograničavanju slobode govora te da prepušta medijima i javnosti da sami procijene prihvatljivost različitih stavova.

Penava nije želio komentirati lokalne ogranke Domovinskog pokreta u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, koji su podržali prekid programa Dana srpske kulture. Podsjetimo, skupina od stotinjak mlađih osoba u crnim kapuljačama u ponedjeljak je navečer upala na događaj i rastjerala sudionike, među kojima je bilo djece i starijih osoba. Lokalne podružnice DP-a kasnije su izrazile „ogorčenje“ zbog pokušaja organiziranja, kako su naveli, „takozvane večeri srpskog folklora“ uoči obilježavanja pada Vukovara i Škabrnje.