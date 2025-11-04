DP SDŽ: "Podržavamo hrabre mlade ljude koji su pristojno izrazili svoje neslaganje s provokativnim skupom"

U Splitu se sinoć trebao održati jedan od događaja vezanih za Dane srpske kulture. Taj je događaj izazvao burne reakcije Domovinskog pokreta Split i Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije, koji su u službenom priopćenju izrazili ogorčenje i oštro osudili pokušaj organiziranja takve manifestacije upravo u mjesecu obilježavanja žrtve Vukovara i Škabrnje.

"Želimo jasno poručiti: Onaj tko je u Splitu, koji je uvijek bio i ostao simbol obrane Hrvatske, ovih dana organizirao tzv. kulturnu manifestaciju srpske zajednice sigurno se nije vodio idejom međukulturnog dijaloga ili poštovanja žrtava. Naprotiv, riječ je o svjesnoj provokaciji i pokušaju izazivanja sukoba u gradu koji zna što su rat i žrtva", stoji u priopćenju.

Domovinski pokret naglašava kako "nije ni kulturno ni dobronamjerno u mjesecu velike hrvatske boli i sjećanja na tisuće ubijenih, nestalih i prognanih organizirati bilo kakve svečanosti koje se mogu povezati s narodom i državom koja je razarala Vukovar, Dubrovnik, Škabrnju i okupirala trećinu Hrvatske".

"Hrvatska je slobodna zemlja, ali sloboda podrazumijeva i poštovanje prema žrtvi. Onaj tko to ignorira, svjesno vrijeđa osjećaje hrvatskih građana", poručuju iz Domovinskog pokreta.

U priopćenju se također izražava podrška mladim ljudima koji su, kako navode, "na pristojan i dostojanstven način izrazili svoje građansko neslaganje s provokativnim skupom i prekinuli ga"."

"Njihova poruka je jasna: U Splitu se ne pljuje po Vukovaru i Hrvatskoj. Split živi i diše žrtvu Vukovara – grada heroja i prijatelja Splita. Tko to ne razumije, neka uči i ne provocira", zaključuje se u priopćenju Domovinskog pokreta Split i Splitsko-dalmatinske županije.