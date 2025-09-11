Penava: "Zahvaljujući Domovinskom pokretu, Hrvatska je prodisala"

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava poručio je po završetku stranačke klauzure da je upravo djelovanjem DP-a kroz Vladu Republike Hrvatske pokrenut niz pozitivnih procesa u gospodarstvu, demografiji i poljoprivredi.

– Zahvaljujući činjenici da po prvi put u povijesti Hrvatske vladajuću koaliciju čini stranka desnija od HDZ-a, Hrvatska je prodisala. To se vidi u Deklaraciji HAZU-a o hrvatskome povijesnom grbu, zaustavljanju progona postrojbi iz Domovinskog rata te u procesu uklanjanja četničkih spomenika – rekao je Penava.

Naglasio je da DP-ova ministarstva imaju ključne zadatke za osiguranje samodostatnosti u proizvodnji hrane, snažnog gospodarstva i pozitivne demografske slike: – Nema sigurne Hrvatske bez ovih temelja.

Na klauzuri se osvrnuo i ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je komentirao nedavna uhićenja u Hrvatskim šumama. – Zanima me isključivo odgovorno upravljanje tvrtkom. Od nove Uprave očekujem kvalitetan rad, a propusti su neprihvatljivi jer se ne radi o spajalicama i uredskom priboru, već o strateškim resursima – poručio je.

Glavni tajnik DP-a i saborski zastupnik Josip Dabro također je istaknuo važnost nastavka odlučnog rada, posebno u sektorima koji su temelj opstanka hrvatskog sela i obitelji.

Domovinski pokret poručuje kako nastavlja djelovati “odlučno i usmjereno na boljitak svih građana”.