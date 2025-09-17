Penava uz Turudića: "Nije nasjeo na harangu i nije osuđivao pola milijuna ljudi"

Hrvatski sabor raspravit će danas izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2024., koje je većinom glasova prihvaćeno na saborskim odborima.

U izvješću na 314 stranica Ivan Turudić kao prioritete ističe skraćivanje trajanja postupaka, smanjenje broja neriješenih predmeta i zapošljavanje novih državnih odvjetnika. Posebno je naglasio rješavanje kadrovske devastacije u sustavu, podizanje plaća i poboljšanje uvjeta rada, piše N1.

Lani je zaprimljeno 67 kaznenih prijava za govor mržnje, prijavljeno je 46 osoba za zločin iz mržnje te zabilježen rast prijava za nasilje u obitelji od 121%. Sudskim presudama oduzeto je 29,5 mil. eura nezakonito stečene imovine, 26% više nego godinu ranije.

Sudeći po raspravama na Odborima, u raspravi na plenarnoj raspravi očekuju se optužbe da se Ivan Turudić ponaša više kao političar vladajućih nego kao neovisni državni odvjetnik.

Koalicijski partner HDZ-a, Ivan Penava iz Domovinskog pokreta, uoči rasprave danas je kazao je da će DP podržati izvješće.

"Glasat ćemo za izvješće. Ono što nas je, među ostalim, ponukalo da damo podršku njegovom radu je situacija poput, primjerice, koncerta Thompsona kad se u dijelu medija i politke stvarala histerija da Zagrebom hodaju horde ustaša, a radilo se o koncertu rekordnih razmjera sa svim sigurnosnim mjerama. On je dao ogroman doprinos jer nije si dozvolio navući se na harangu i osuđivati pola milijuna ljudi", kaže Penava.