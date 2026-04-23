Penava komentirao odlazak Dabre: "Nije ni prvi ni zadnji"

Klub zastupnika Domovinskog pokreta najavio je u 11.30 sati konferenciju za medije s temom "Političke aktualnosti", na kojoj će govoriti potpredsjednik Sabora Ivan Penava, piše net.hr.

Ivan Penava rekao je na samom početku da mu je drago da je u društvu načelnika Općine Kapela - Danijela Kovačeca, koji se odlučio učlaniti u Domovinski pokret.

Osvrnuo se na ostavku Dabre te pojasnio kako je sve napravio u dogovoru s njim. Naglasio je kako je riječ o dobrom čovjeku te da će kroz daljnju suradnju dobro surađivati, ali na drugim razinama.

Na pitanje je li on tražio da napusti mjesto tajnika stranke, Penava kaže da je u nedjelju razgovarao s Dabrom. U ponedjeljak je Dabro napravio ono što ga je zamolio.

"Kako je sam napisao, više puta je nudio ostavku u kriznim vremenima, ali nismo htjeli raditi promjene zbog pritiska javnosti", kaže.

Ima li to veze s pritiskom HSLS-a, Penava kaže da su imali iskušenja, Josip Dabro je bio akter najkritičnijih događaja, afera...

"Cijelo to vrijeme je DP čvrsto stajao iza njega. Nema stranke bi stajala tako čvrsto iza svojih ljudi i koja bi se držala ovako kompaktno kao DP", objašnjava.

"Da sam mislio to napraviti jer smo oportunisti, jer smo mekani, smijenio bi ga prije godinu dana ili kad je bila zadnja afera", dodaje.

Zašto se sad odlučio prihvatiti ostavku, Penava nije htio precizirati.

"Imamo svoju glavu i radimo kada mi odlučimo", rekao je. Na pitanje je li prihvatio s olakšanjem kaže da se neće doticati doskočica.

Ima li s ostavkom veze Boška Ban, Penava kaže da je komunikacija unutar stranke i većine, nije stvar koja se komunicira javno.

"Sve što je Dabro pisao jedina ispravna adresa je Josip Dabro", rekao je Penava.

Na detalje iz Dabrovog priopćenja, Penava nije bio voljan odgovarati već je rekao novinarima da će im rado dati intervju, piše net.hr.

"Nije Dabro ni prvi ni zadnji tajnik DP-a. Znam kako je DP tretiran u mainstreamu", rekao je.

Očekuje se da će komentirati neopozivu ostavku koju je danas podnio tajnik Domovinskog pokreta Josip Dabro. O svemu je izvijestio stranačko vodstvo.

U priopćenju je naveo kako je svoju odluku ranije komunicirao s predsjednikom stranke Ivanom Penavom, koji je ostavku prihvatio, kako tvrdi Dabro, “s olakšanjem”. Time je, prema njegovim riječima, otvoren prostor za jasniju političku odgovornost i stabilnije upravljanje strankom. Dabro ističe kako su ga u proteklim mjesecima opterećivali politički pritisci i unutarnje okolnosti koje su ograničavale njegov rad. Smatra da će bez funkcije glavnog tajnika učinkovitije djelovati kao saborski zastupnik i član stranačkog vodstva.

U svom obraćanju kritizirao je i odnose unutar vladajuće koalicije, upozorivši na, kako navodi, pretjerane kompromise koji slabe politički identitet Domovinskog pokreta. Posebno je ukazao na nesuglasice s koalicijskim partnerima, među kojima je spomenuo i Darija Hrebaka.

Uz ime Josipa Dabre vežu se afere s kalašnjikovim i pjevanje pjesama u kojima se veliča Ante Pavelić, piše net.hr.