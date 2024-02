PEKARNICU REGISTRIRAO KAO FAST FOOD I SPASIO POSAO Vlasnik pekare: "Da to nismo učinili, pola radne snage morali bismo otpustiti"

Vlasnik pekarnice s petnaestak zaposlenih u riječkom naselju Turnić preregistrirao ju je u fast food kako bi mogao raditi i nedjeljom, javlja Novi list.

"Iskoristili smo zakonske mogućnosti i osnovnoj djelatnosti pekarnice dodali i djelatnost fast fooda. Na taj način spasili smo posao, zaštitili radnike, odnosno spasili sva radna mjesta, a građanima omogućili da kod nas mogu kupovati svježe pekarske proizvode nedjeljama i blagdanima, tijekom cijele godine. Da to nismo učinili, pola radne snage morali bismo otpustiti", kaže vlasnik pekarnice Arena na Turniću Lulezim Qenaj koji zapošljava petnaestak djelatnika i svi će oni i nadalje moći zadržati svoje radno mjesto.

Naime, kako je Vlada Republike Hrvatske od 1. srpnja prošle godine ograničila rad trgovina nedjeljom, a zabrana se odnosi i na pekarnice, mnoge od njih našle su se u problemima kako dalje poslovati, a ne otpuštati radnike, dok je nekima prijetilo i stavljanje ključa u bravu.

"Posao registracije fast fooda započeli smo u jesen prošle godine, a dobivanje potrebne papirologije, obilazak inspekcije, dobivanje dozvole i svega potrebnog, posljednja kontrola i provjera jesu li zadovoljeni svi uvjeti, okončano je u studenom, tako da smo s novom djelatnošću započeli od početka prosinca prošle godine. Naša pekara poznata je po tome što od prvog dana, a prošle smo godine proslavili 25. godišnjicu, radi svaki dan, svih 365 dana u godini, nedjeljom i praznicima, i to od 0 do 24 sata, dakle cijeli dan i noć.

Ponudili smo radnicima mogućnost da oni koji mogu i žele rade i noću, nedjeljom i praznicima, ali ih za to dodatno plaćamo, a oni koji to ne žele i ne mogu, također su imali pravo izbora. Međutim, kada je u ljeto prošle godine stupio na snagu Zakon o trgovini koji regulira neradnu nedjelju, a kojim je u potpunosti nedjeljom i blagdanima zabranjen rad i pekarnica, znali smo da moramo brzo nešto poduzeti.

Zbog toga smo se odlučili na registraciju dodatne djelatnosti – fast fooda", govori Qenaj.

Dodaje kako to u konačnici znači da od 1. siječnja ove godine prvih šesnaest nedjelja, dakle do svibnja, Arena će raditi isključivo kao pekarnica, a od svibnja do kraja godine kao fast food.

"U to su uključena određena ograničenja pa, primjerice, kada smo otvoreni kao fast food, ne smijemo prodavati velike kruhove, odnosno smijemo prodavati kruh težine do 250 grama. Također, smijemo prodavati i sve ostalo što je do te gramaže, dakle sendviče, manje pizze, mini kruhove, sve vrste peciva, kao i ostali asortiman proizvoda koji imamo u ponudi – sokove, mlijeko, jogurte. Moram priznati da nismo lako došli do registracije fast fooda, trebaju za to posebni uvjeti, veća kvadratura, puno papirologije", ističe Qenaj.

Kvartovski dućani

Kaže da će i nadalje pekarnica Arena na Turniću raditi svih 365 dana u godini, od 0 do 24 sata.

"Naravno, ako uspijemo zadržati radnu snagu, jer imamo problema s manjkom radnika, odnosno prodavača tijekom noći, ali za sada to uspješno rješavamo jer ljude adekvatno plaćamo za njihov rad, posebno rad nedjeljom, blagdanima i noćni rad", govori Qenaj.

Kako doznaje Novi list, ovu zakonsku mogućnost uvođenja djelatnosti fast fooda iskoristile su još neke privatne pekarnice i pekarski lanci u Rijeci i okolici, svi iz jednog osnovnog razloga – da opstanu i spase radna mjesta.

S istim problemima bore se i manji kvartovski dućani, mnogi od njih već su zatvorili vrata svojih trgovina, nakon stupanja na snagu Zakona o trgovini.

Trgovački lanci i druge veće trgovine prošlu su godinu uspjele »izgurati«, s obzirom da je Zakon stupio na snagu 1. srpnja, dakle u drugoj polovici godine, pa je lakše bilo rasporediti šesnaest radnih nedjelja u manje mjeseci.

Kako će biti ove godine, sigurno puno teže, ali ostaje za vidjeti. Za sada je, u ovih prvih mjesec i pol dana, većina trgovačkih lanaca tijekom nedjelje zatvorena, »čuvaju« se za Uskrs i uskrsne blagdane.

Pekar velikog srca

Lulezim Qenaj riječki je pekar velikog srca. Već godinama ovaj humanitarac malim, ali vrijednim gestama brine o sugrađanima, ali i potrebitima diljem Hrvatske.

Pokazao je on to brojnim humanitarnim akcijama, poput one kada je snizio cijene bureka i krafni za školsku djecu, ili kad je pomogao potresom pogođenim područjima u Petrinji te poplavama u Slavoniji, kamo je sa svojom ekipom potrebitima odvozio kruh kombijem.

Također, ljudima teškog materijalnog stanja Qenaj pekarske proizvode već godinama daruje besplatno i njima se svakodnevno mogu poslužiti iz košare za potrebite koja stoji na ulazu pekarnice.

Uz to, krajem svake godine ili početkom nove, cijenu kruha snizi napola, na mjesec ili dva, pa tako svoje sugrađane umjesto kalendarima, kemijskim olovkama i upaljačima, daruje nižom cijenom kruha.