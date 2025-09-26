Peđa Grbin više nije saborski zastupnik

Bivši predsjednik SDP-a i aktualni gradonačelnik Pule Peđa Grbin objavio je na Facebooku kako više neće biti saborski zastupnik.

"Dragi svi, danas mi je (barem za sada, jer nikad ne reci nikad) bio zadnji dan kao saborskom zastupniku!

Hvala mojim Istrijanima, Primorcima, a posebno Puležanima koji su me 5 puta birali u Sabor - nadam se da vas nisam iznevjerio! Hvala mojim stranačkim drugaricama i drugovima s kojima sam ovih 14 godina odlično surađivao (a neko vrijeme im i šefovao) - nadam se da vam je bilo lijepo raditi sa mnom!

Hvala i mojim kolegicama i kolegama s "druge strane" Sabornice, jer demokracija počiva i na uvažavanju političkih suparnika - nadam se da vas u svojim nastupima nisam (previše) uvrijedio! Bilo je lijepo, bila je čast! Hvala vam svima", poručio je Grbin koji je u svibnju ove godine postao gradonačelnik Pule.