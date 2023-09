PEĐA GRBIN: "Uvjeren sam da sam najbolji mogući premijer na političkoj sceni u Hrvatskoj"

Stranka je očito po nekima na zalasku, ali svanulo je predsjedniku SDP-a jer nakon što je rekao kako samog sebe vidi kao premijera, Peđa Grbin dobio je za tu ulogu, i jednoglasnu potporu Glavnog odbora SDP-a.

Šef SDP-a bio je gost RTL-a Danas.

"Slobodno nek misli što god želi. Mislim da se naljutio kad smo poručili da ne želimo surađivati s onima koji doma rade stvari protiv kojih se bune na nacionalnom nivou, ali to je njihova stvar. Neka rade kako žele i misle da je najbolje."

Tko je kriv za ovakvu odluku?

"To je stvar Puljka, svi kažu da je s njim nemoguće razgovarati, ali Bože moj. To je stvar Puljka i njegova načina kako vidi i funkcionira u politici."

Je li vam žao što nemate tu potporu?

"Ne."

S kim mislite osvojiti vlast?

"Na ove izbore ići ćemo ili sami ili uz potporu još nekih stranaka koje su nam političke bliske, a onda nakon izbora razgovarati s onima koji žele mijenjati Hrvatsku na bolje. Koji su svjesni političke i ekonomske situacije u kojoj se Hrvatska nalazi i svjesni su da trebaju doći promjene. Puno je toga što treba mijenjati."

Sve je to jasno, ali s druge strane vaš rejting je prošle godine bio 2,1 posto, a SDP-ov 14,7.

"Što se tiče toga, imamo dovoljno vremena do izbora da predstavimo ono s čime idemo pred građane. To nisam samo ja, to su brojni drugi ljudi u SDP-u koji sigurno daleko mogu bolje raditi posao od trenutnih kolega u Vladi."

Je li onda kontradiktorno što zazivate da izbori budu sada?

"Što se nas tiče bilo bi prirodno da izbori budu sada."

Bojite li se vi protukandidata unutar vlastite stranke?

"Ne."

Sigurni ste da biste vi bili najbolji mogući premijer iz Vaše stranke?

"Uvjeren sam u to, ne samo iz svoje stranke nego i na političkoj sceni u Hrvatskoj."