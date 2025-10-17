Pazite koje njoke kupujete, povlače se zbog mogućeg metala

Tvrtka Ledo plus d.o.o. Zagreb samoinicijativno je, iz predostrožnosti, povukla iz prodaje Njoke Premium od 500 grama zbog mogućeg prisustva komadića metala u sadržaju, priopćio je Državni inspektorat.

Opoziv se odnosi isključivo na proizvode s rokom trajanja 12. ožujka 2026. i serijom L:250312, što je naznačeno na poleđini pakiranja. Proizvođač je Frikom d.o.o., dok je Ledo plus d.o.o. zadužen za distribuciju na hrvatskom tržištu.

Iz Leda poručuju da je razlog povlačenja potencijalna prisutnost stranog tijela metalnog podrijetla, te da su poduzete sve potrebne preventivne mjere i dodatne sigurnosne provjere kako bi se utvrdile okolnosti i spriječilo ponavljanje sličnog slučaja.

Kupci koji su kupili proizvod iz navedene serije pozivaju se da njoke ne konzumiraju te da ih vrate u trgovinu u kojoj su kupljene, uz valjani račun. Alternativno, mogu se javiti putem e-maila ledo@ledo.hr

, uz fotografiju proizvoda na kojoj su jasno vidljivi serija i rok trajanja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u području sigurnosti hrane, stoji u priopćenju.