Pave Elez položio vozački uz instruktoricu Antonelu: “Bravo!”

Poznati influencer Pave Elez uspješno je položio vozački ispit, a radosnu vijest potvrdila je i njegova autoškola. Na društvenim mrežama Autoškola Marušić objavila je kratku, ali jasnu poruku:

“Pave uz instruktoricu Antonelu uspješno do vozačke. Bravo!”

Elez, koji na Instagramu i TikToku okuplja desetke tisuća pratitelja, i sam je nedavno isticao kako mu je polaganje vozačkog jedan od ciljeva ove godine. Nakon brojnih putovanja i projekata, sada će, uz novu vozačku dozvolu, imati i više slobode za kretanje i stvaranje sadržaja.