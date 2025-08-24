Pavasović Visković: "Puhovski 'hrabro' preskače pravi problem, a ja sam se jasno ogradio od ustaške simbolike na Poljudu"

U svom tekstu objavljenom na webu Jutarnjeg lista o mladima, suštinskoj razlici između omladine i mladeži, retradicionalizaciji, Thompsonovu koncertu i poplavi domoljublja zaogrnutog ustaškom ikonografijom, novopečenom patriotizmu, profesor Žarko Puhovski konstatirao je da su ispadi na Poljudu 3. kolovoza mjera stanja svijesti hrvatskog društva, a ne "Thompsonove pučke svečanosti", piše Jutarnji list.

"No, nisu na Poljudu carevali ustaški urlatori, nego – s tradicijom u skladu – domobranski simpatizeri. Oni koji ne bi klali, ali, vođeni konstitutivnim moralnim idiotizmom, imaju razumijevanja za koljače, to su oni koji bi – sada kod Thompsona – uživali u baladama, neometani povremenim zločinačkim arlaukanjem manjine (ili "manjine"). Ta gomila nije bila naprosto ustrašena (kako se to, primjerice, priviđa Bauku), nego je suvereno izišla s kartom van, sigurna da im se baš ništa ne može dogoditi u domobranskoj Hrvatskoj... Za današnju Hrvatsku pravi je problem u tome što poljudska svinjarija nije izazvala nikakvu reakciju. Čak ni s obzirom na činjenicu da se, u formalnom smislu, rulja dobrim dijelom sastojala od suvlasnika NK Hajduk. Zato je kazna nogoloptačkog saveza tragikomična (a javna reakcija ispod razine one koju je izazvao incident s Kalikom)", ocijenio je Puhovski i kao posebno problematično izdvojio reakciju predsjednika nadzornog odbora kluba Ljube Pavasovića Viskovića kao "otužan pokušaj skrivanja pod tepih činjenice da suvlasnici njegova kluba kliču (drugorazrednim) fašistima".

'Ni pisnuo nije'

Puhovski je utvrdio: "'Hajduk' je u prošlosti na ustaše, pa i na domobrane, 'više puta' jasno reagirao – prije osamdesetak godina. Ovoga puta, s 'uglednim odvjetnikom' na čelu, ni pisnuo nije. Njemu, pak, nije jasno radi li se o 'ustaškoj ikonografiji', ali misli da je sramota vikati 'Ajmo Ustaše' (portal N1 ih piše s velikim slovom, svakako ne iz pravopisnih razloga). I doista 'Ajmo ustaše!' nije nikakva ikonografija, ne treba ovdje tražiti smisao i simboliku likovnog prikaza (motiv, osoba, tema, itd.), to je – naprosto – koljački poklič, jasan sam po sebi. Nikakva relativizacija – koju PV uokolo detektira – tu nije moguća, nego jedno tek od dvoga – pristanak uz koljače ili suprotstavljanje masi (koja se, ipak, ne sastoji samo od dvadesetogodišnjaka)....

Javna je reakcija na poljudsku katastrofu bila posve oskudna, intelektualno i moralno uglavnom na razini predsjednika Pavasovića Viskovića. Politička se elita bavila radije koncertima (gdje je relativiranje nekako još i bilo moguće ugurati), a Rimokatolička crkva u Hrvata ovih se dana – i više od lijevo-liberalne scene – zavukla u mišju rupu. Tiho gleda na Thompsonovo sprdanje s vjerskim simbolima, dok nevjernicima ostaje zabrinuto promatranje nasilne desničarske sekularizacije – opasnije od donedavnog klerikalizma."

Odgovorio Pavasović Visković

Na tvrdnje profesora Puhovskog reagirao je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković koji smatra da se radi o pretjeranoj i "prilično besmislenoj reakciji" na njegov "ni po čemu naročito bitan istup o korištenju spornih ustaških simbola na N1" te da je Puhovski ušao na teren gađanja lakih meta na temelju poluistinitog tumačenja onoga što sam rekao.

"Dakle, ja sam se u svoje osobno ime, kao i u ime kluba, jasno ogradio od ustaške simbolike, jasno okarakterizirao utjecaj tog pokreta na sredinu bitnu za ovu priču i jasno rekao da Hajduk Ministarstvo obrazovanja nije, jer, ako je cijeli obrazovni sustav u ovoj zemlji proizveo generacije ljudi koji ne razumiju karakter ustaškog režima, teško da će Hajduk to ispraviti.

Naravno, podvukao sam nešto, Puhovskom jako sporno, a to je – izvolite se dogovoriti što je ZDS, je li zabranjen ili dozvoljen simbol, jer jedno i drugo ne može biti. A sudska praksa u ovoj zemlji, ministri, saborski dužnosnici i zastupnici su tu cijelu stvar doveli do potpune relativizacije. U navedenom Puhovski pronalazi moju intelektualnu i moralnu inferiornost svojoj veličini te se pritom ‘hrabro‘ obračunava sa 400 km udaljenom, kako ih on naziva, ruljom.

E sada, ono što je sporno jest da Puhovski ‘hrabro‘ preskače udariti po stvarnom problemu, a to je potpuni pravni i svaki drugi kaos oko ZDS-a. Naravno, takav udar tražio bi, ipak, malo više stvarne hrabrosti, a možda bi uzrokovao i ponešto štete na financijama autora. Lako je lupati po navijačkoj populaciji kluba koji se, unatoč neistinitoj tvrdnji Puhovskog, u svojoj povijesti jasno očitovao o spornoj ikonografiji. Nit je opasno, nit je štetno, laka meta, baš po guštu autora. Malo bi teže ipak bilo identificirati stvarne nositelje problema, tražilo bi to ponešto stvarne hrabrosti.

Jedino što je kod Puhovskog hrabro, ulijetanje je na teren morala. Svejedno mi je što misli o mojim intelektualnim kapacitetima, svatko o tome može misliti što hoće, međutim, netko čiji je moral ostao davnih dana zakopan u prostorima Županijskog suda u Zagrebu, teško da ikome može držati prodike o moralu.

Kako sam u svom istupu na N1 već i rekao, bizarno je da smo 2025. godine zapeli u ovoj temi, tako da se više nemam namjeru baviti ni Puhovskim ni ovim problemom", uzvraća Ljubo Pavasović Visković, prenosi Jutarnji list.