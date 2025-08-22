Pavasović Visković: "Odluka sutkinje zbog uzvika ZDS je katastrofalna, a ono na Poljudu je sramotno"

Gost Nine Kljenak u Novom danu N1 televizije bio je Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik i predsjednik Nadzornog odbora Hajduka. Razgovarali su o pozdravu ZDS, pravnom okviru, Hajduku i procesu koji se vodi protiv novinarke Derifaj.

"Potpuno je bizarno da smo mi 80 godina nakon 2. svjetskog rata zapeli u ovim temama. Da se već mjesecima bavimo svim tim skupa. Što se tiče pravnog aspekta priče, Božinović je donekle u pravu. Točno je rekao da zakon ne treba mijenjati, on je potpuno jasan. Međutim, problem je sudske prakse i onoga što je pratilo tu sudsku praksu", započeo je Ljubo Pavasović Visković, osvrnuvši se na izjavu Davora Božinovića nakon oslobađajuće presude mladiću koji je pred kamerama HRT-a uzviknuo pozdrav ZDS.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Da vi meni dođete u ured i pitate možete li hodati po gradu i vikati ZDS, ja iskreno govoreći ne bih znao što bih vam odgovorio. Vrlo vjerojatno bih vam rekao da je veća vjerojatnost da nećete biti sankcionirani. Sudska praksa je u jednom trenutku otišla u tom smjeru i počela nekima to tolerirati, a ako nekome toleriraš, u republikanskom sustavu, to onda moraš tolerirati svakome", dodao je.

Međutim, kako tumačiti oprečne poruke pravnih i izvršnih vlasti? Zašto je policija, recimo, 2016. na proslavi operacije Oluja prijavila Marka Perkovića Thompsona zbog uzvikivanja pozdrava ZDS, a to nije napravila 2025.?

"Policija je to napravila 2016. jer je tada policija smatrala da to treba napraviti i da je to u skladu sa zakonom. Međutim, nakon toga Visoki prekršajni sud iznosi u svojoj javnoj sjednici iznosi stav da to što je gospodin Marko Perković Thompson napravio nije kažnjivo. Da, tu je Ustav, ali sudska praksa, na neki način, indirektno obvezuje niže suce. Tadašnja državna odvjetnica nije poduzela nikakav pravni lijek protiv te odluke, ona je to mogla, ali namjerno nije i to je ostalo kao rješenje. Visoki prekršajni sud je tada donio odluku i sada bilo koji prekršajni sudac se može pozvati na tu odluku i reći da to nije kažnjivo."

Kako Pavasović komentira obrazloženje za oslobađajuću presudu mladiću koji je uzvikivao pozdrav ZDS?

"Potpuno je nebitno tko je ta sutkinja. Međutim, ono što svatko mora znati jest to da kada sud počne obrazlagati kontekst nečega znači da bježi od prava i bježi od činjenica, ulazi u nešto u što ne smije ulaziti. Sud utvrđuje činjenice, dakle je li netko upotrebljavao određenu riječ ili nije, i na to primjenjuje normu. To je kažnjivo ili nije. Čim sud pobjegne u objašnjavanje — bio je koncert, bilo je toliko i toliko ljudi — tada bježi od svog posla, sud se ne bavi kontekstom, sud se bavi činjenicama i pravom. To je ono što je pogrešno u toj odluci. Ona je imala pravo reći da to nije kažnjivo i pozvati se na odluku Visokog prekršajnog suda. Pravnički bi sve bilo u redu. Međutim, kada počne politikantski objašnjavati o tome što se dogodilo prije 80, 50, 30 godina, što je bilo ovog ljeta, to nije pravo više i u tom smislu je ta odluka katastrofalna", kaže Pavasović Visković za N1.

Kao kratku digresiju, Pavasović je komentirao i nedavni incident skandiranja ustaških pozdrava na Hajdukovom stadionu Poljudu. Smatra li da je klub trebao reagirati?

"Klub i jest reagirao, više puta, u prošlosti. Svaki puta je jasno rečeno da bilo kakvoj ustaškoj ikonografiji na tribinama. Međutim, ovaj uzvik ZDS je u potpunosti relativiziran, nitko ne zna je li to ustaška ikonografija ili nije. To je isto problem. Da budemo jasni, "Ajmo, ustaše" na Poljudu je sramotno. Oko toga nema nikakve dileme. To je meni potpuno neshvatljivo. Ali ZDS je relativiziran, imate ministre koji to govore, imate to u Saboru i sad ćemo se praviti pametni na klincima od 20 godina? Je li netko zamijenio Hajduk s Ministarstvom obrazovanja? Moramo postaviti jasnu liniju odgovornosti za određeno ponašanje", kazao je.

Za kraj, Pavasović je komentirao proces koji je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu pokrenulo protiv novinarke Danke Derifaj.

"Nije neobično da Državno odvjetništvo čeka tri ili četiri godine, ali bojim se da je u tom trenutku, kada je koncipirao cijelu stvar, netko isključio mozak. Žena je očito radila svoj posao. Meni uopće nije jasno kako je nekome palo na pamet da tako nešto napravi. Mislim da je reakcija Ivana Turudića reakcija kakvu bi netko kao glavni državni odvjetnik trebao imati. Ta odluka je ekstremno pogrešna. Potpuno je jasno da tu nije bila kriminalna težina ni namjera. Turudićeva reakcija je ispravna", rekao je Pavasović Visković za N1.