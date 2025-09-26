Pavasović Visković objasnio što radi Petrač

Nakon što se nagodio s USKOK-om na kaznu od tri godine i devet mjeseci zatvora, poduzetnik Hrvoje Petrač uskoro izlazi iz Remetinca. Njegov odvjetnik, Ljubo Pavasović Visković, u razgovoru za RTL Danas s Ivanom Ivandom Rožić otkrio je detalje jamčevine od milijun eura, pozadinu pregovora s tužiteljstvom te što Petračevo priznanje znači za sudbinu ostalih okrivljenika, prvenstveno bivšeg ministra Vilija Beroša.

Milijun eura za nekoliko mjeseci slobode

Hrvoje Petrač trebao bi izaći na slobodu u utorak ili srijedu, nakon što se dovrše formalnosti oko uknjižbe založnog prava na nekretnine vrijedne milijun eura koje su položene kao jamčevina. Na prvi pogled, postavlja se pitanje apsurda – zašto platiti toliki iznos za izlazak na slobodu kada ga ionako čeka odsluženje zatvorske kazne?

Pavasović Visković objašnjava da se ne radi o apsurdu, već o uobičajenoj praksi. "Postoji jedan određeni vremenski rok između pravomoćnosti presude i izvršnosti presude. To je obično tri ili četiri mjeseca i u tom vremenu ljudi obično imaju priliku srediti neke svoje osobne poslove prije nego što odu odslužiti kaznu", pojasnio je odvjetnik. Dodao je kako će jamčevina Petraču biti u cijelosti vraćena onog trenutka kada stupi na izdržavanje kazne.

Što se tiče same presude – tri godine i devet mjeseci zatvora te pozamašan iznos koji mora uplatiti u državni proračun – Pavasović Visković izražava podvojene osjećaje. "U odnosu na ono što je moj klijent realno napravio, zapravo sam nezadovoljan. Mislim da kada bi analizirali što su bile njegove aktivnosti, kazna je relativno visoka", kazao je, ali odmah i dodao: "S druge strane, poznajem nekakve odnose i relacije u pravosuđu i jasno mi je da bi ovo završilo za njega kudikamo gore. Tako da je nagodba zapravo polučila nekakav rezultat koji je negdje između. Ne mogu reći ni da sam zadovoljan niti nezadovoljan."

Nagodba kao 'ravnoteža straha'

Proces nagodbe s USKOK-om često je obavijen velom tajne, no Pavasović Visković opisuje ga kao proces koji počinje neformalnim razgovorima, a završava za pregovaračkim stolom.

"Svi smo mi kolege, dobro se poznajemo. Izmijeni se, ajmo to tako reći, na hodniku par puta mišljenje i ukoliko postoji interes dvije strane, tada se sjedne za stol i formalno pregovara", objašnjava. Ključni trenutak za postizanje dogovora, prema njegovim riječima, nastupa kada se uspostavi "stanovita ravnoteža straha".

Što Petračevo priznanje znači za Beroša?

Jedno od ključnih pitanja jest kako će Petračeva nagodba utjecati na postupak protiv ostalih okrivljenika, među kojima je i bivši ministar zdravstva Vili Beroš, kojeg se sumnjiči da je primio 70.000 eura mita. Pavasović Visković odlučno tvrdi da Petračevo priznanje ne tereti nikoga osim njega samog.

"On je rekao: 'Ja sam kriv za svoje radnje'. Jedne riječi nije bilo o drugim suoptuženicima", naglašava odvjetnik. Objašnjava da se Petračeva nagodba i priznanje ne mogu koristiti kao dokaz u postupku protiv Beroša i ostalih. U tom će postupku Hrvoje Petrač imati potpuno drugu ulogu – bit će svjedok.

"On će tada ispričati ono što on misli da treba ispričati, tj. ono što on vidi kao istinu. Njegova nagodba ne utvrđuje niti jednu činjenicu u ovom postupku protiv Beroša i drugih", zaključio je, dodajući da će i obitelj Petrač u tom postupku također biti u statusu svjedoka. Time cijeli proces za njih, u tom smislu, kreće iznova.

Izmjena zakona: Brža suđenja, ali sporija pravda

Na kraju razgovora, Pavasović Visković osvrnuo se i na nadolazeće izmjene Zakona o kaznenom postupku, koje bi trebale ubrzati sudske procese. Prema njegovom mišljenju, država je problem zagušenosti Visokog kaznenog suda odlučila riješiti na "površan i nestrateški" način.

"Država je tome doskočila tako da će ukinuti jednostavno pravo obrane da se ispituje zakonitost dokaza. Više neće biti žalbi, više nećete moći u žalbenom postupku osporavati zakonitosti dokaza. To je nešto što je po mom sudu potpuno van pameti", oštar je bio odvjetnik.

Predviđa da će se time postupak u početnoj fazi doista ubrzati i da će suđenja početi relativno brzo. Međutim, upozorava da će se zastoj samo preseliti s optužnih vijeća u glavnu raspravu. "Krenut će suđenje, ali će sporo trajati", zaključio je Pavasović Visković.