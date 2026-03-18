Paun Paunović i Jakov Prkić otkrivaju trikove za fotografije koje svi primjećuju! Za besplatnu radionicu na Kampusu tražilo se mjesto više

Studentski centar Split organizirao je besplatnu foto radionicu za studente u prostorijama studentskog doma na Kampusu, s ciljem razvoja praktičnih vještina u području fotografije – jednog od najvažnijih načina komunikacije i osobnog izražavanja mladih.

Zbog iznimnog interesa, teorijski dio radionice održan je u više termina kako bi polaznici imali kvalitetniji rad i individualniji pristup.

Radionicu vodi fotograf Paun Paunović, koji je studente u prvom ciklusu upoznao s osnovama fotografije, ključnim funkcijama opreme, ali i s elementima koji fotografiju čine relevantnom. Pojašnjavao je kako ideja, trenutak i način kadriranja sadržaj pretvaraju u fotografiju koju publika primjećuje i dijeli.

U sklopu programa radionice sinoć je gostovao i fotoreporter Jakov Prkić, koji je studentima približio iskustvo rada na terenu te govorio o ulozi fotografije u dokumentiranju svakodnevnog života i društvenih događaja.

Danas dobra fotografija može značiti više od same objave – može privući pažnju, ispričati priču i u nekoliko sekundi dosegnuti stotine, pa i tisuće ljudi. Upravo zato, jedna od središnjih poruka radionice jest da kvaliteta fotografije ne ovisi o uređaju kojim je snimljena, već o razumijevanju kompozicije, svjetla i priče koju fotografija prenosi.

Praktični dio radionice održat će se u sljedeća tri ciklusa, tijekom kojih će studenti razvijati vlastiti pristup kroz konkretne zadatke i mentorski rad u stvarnim situacijama. Po završetku cjelovitog tečaja, na Kampusu će biti postavljena izložba fotografija s radovima sudionika, čime će i šira javnost imati priliku vidjeti radove splitskih studenata.

Velik odaziv potvrđuje da interes za edukacije koje povezuju kreativnost, praktične vještine i digitalno okruženje kontinuirano raste, a fotografija pritom postaje važan alat osobnog i profesionalnog izražavanja.