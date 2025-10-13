Pauk i udruga pitali Splićane što misle o stranoj radnoj snazi i tvrtkama: "Postoji strah za gubitak identiteta i kulture"

Ovog vikenda, volonteri udruge "Naš posao, naša budućnost" proveli su anketu među Splićanima o temi sve većeg prisustva strane radne snage, stranih tvrtki i agregatora na hrvatskom tržištu. Akcija je provedena na nekoliko gradskih lokacija, a vremenski uvjeti i raspoloženje prolaznika omogućili su da se prikupi znatan broj odgovora.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema riječima članova udruge, cilj ankete bio je ispitati stavove građana o aktualnim promjenama na tržištu rada, osobito u kontekstu povećanog zapošljavanja radnika iz azijskih zemalja i dolaska inozemnih kompanija koje preuzimaju lokalne poslove.

Strah od gubitka identiteta

Rezultati ankete, kako navodi bivši gradski vijećnik i član udruge Martin Pauk, nisu iznenadili organizatore.

“Većina anketiranih sugrađana gleda na ovu problematiku negativno. Ljudi su u strahu za budućnost vlastitih radnih mjesta, ali i za gubitak identiteta i kulture,” izjavio je Pauk.

Građani su, prema njegovim riječima, izrazili nezadovoljstvo masovnim uvozom radne snage, ali i upitnim praksama dodjele poslova na javnim natječajima. Posebno su ih zabrinule informacije o sumnjivom izdavanju vozačkih dozvola i nejednakim uvjetima poslovanja između domaćih i stranih tvrtki.

Udruga najavila objavu rezultata i poziv građanima

Iz udruge “Naš posao, naša budućnost” najavili su da će uskoro javnosti i hrvatskim zakonodavcima predstaviti rezultate ove anonimne ankete.



“Naš je cilj potaknuti raspravu o budućnosti domaćeg tržišta rada i zaštiti hrvatskih radnika,” poručuju iz udruge.

Svi zainteresirani građani mogu ispuniti anketu putem poveznice.