Pašalićev agent otkrio sjajne vijesti za navijače Hajduka: Mario se vraća na Poljud i ima čitav plan!

Još u ponedjeljak je tportal prvi doznao detalje novog ugovora Marija Pašalića s Atalantom. Hrvatski reprezentativac produljio je suradnju s tim klubom do 2028. godine i, ako ostane do kraja ugovora, provest će u njemu točno 10 godina jer je stigao u Bergamo 2018.

Pregovori između Atalante, Pašalića i njegovih zastupnika Marka Naletilića i Zvone Bljajića trajali su gotovo godinu dana. Tijekom tog razdoblja nagađalo se što se događa jer se približavao istek ugovora, a dogovor o nastavku suradnje nije bio potvrđen. U međuvremenu su s njime kontaktirali brojni klubovi, uključujući one iz Saudijske Arabije, s financijski izdašnijim ponudama. No Pašalić je odbio te opcije i odlučio ostati u Atalanti, klubu s kojim ima poseban odnos.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iako je kao slobodan igrač mogao birati novu destinaciju, odlučio se za ostanak u sredini koja mu potpuno odgovara, kako nogometno, tako i privatno. U Bergamu se osjeća kao kod kuće, a dodatni poticaj za to bio mu je dolazak trenera Ivana Jurića. Novi ugovor, iako mu novac nije bio ključni motiv, osigurao mu je status jednog od najplaćenijih igrača Atalante, s godišnjom neto plaćom koja se kreće oko tri milijuna eura.

Pašalić je započeo nogometni put u Hajduku, odakle je 2014. prešao u Chelsea za 2,5 milijuna eura. Londonski klub zatim ga je slao na posudbe u Elche, Monaco, Milan i Spartak, a 2018. stigao je u Atalantu, prvo za 2,5 milijuna eura u sklopu posudbe, a potom i trajno za dodatnih 14,5 milijuna eura.

Naravno da je u kontekstu hrvatskog nogometa i SHNL-a, koji uskoro počinje, najzanimljivija priča bila ona o Pašalićevu povratku u Hajduk. Je li u pitanju bila samo navijačka želja ili je u njoj bilo i realnosti, pitali smo izvor koji nam je mogao iz prve ruke reći što se točno događalo. Razgovarali smo s najpoznatijim i najuglednijim hrvatskim nogometnim agentom Markom Naletilićem, čovjekom koji zastupa Pašalića.

Što je točno bilo s pričom o Hajduku?

Mario se želi vratiti u Hajduk. To je apsolutno sigurno, ali u ovom trenutku je prerano. Sad to nije bilo realno, ali jednog dana će se vratiti. To je sigurno. Kad odradi ugovor s Atalantom, planira se vratiti. Takav mu je plan od samog početka i ima nevjerojatnu želju da opet zaigra na Poljudu u dresu Hajduka i da doma završi karijeru. Siguran sam da će se to i dogoditi.

Čitav proces produljenja ugovora trajao je skoro godinu dana. Je li je možda negdje zapelo kad se toliko oduljilo?

Ne bih rekao da je zapelo. Na početku nismo bili zadovoljni ponuđenim financijskim uvjetima i tada smo pregovarali, vagali. Nemojte me krivo shvatiti, znam da bi vam to bilo jako zanimljivo, ali ne bih želio imenovati klubove koji su tražili Marija, posebice ne klubove s kojima imam jako dobre odnose. Siguran sam da bi se mnogi šokirali kad bih sad ovako otvoreno rekao što je Mario odbio, odnosno koje je klubove odbio. Nema puno igrača koji su spremni odbiti takvu financijsku razliku tijekom tri godine samo da ostanu u Atalanti. Također, oni koji su tražili Marija tradicionalno su puno veći klubovi od Atalante. Svi su mu oni nudili puno bolje financijske uvjete, ali sve je to odbio jer mu odgovara život u Bergamu. Nisam sreo puno igrača koji bi bili spremni odbiti toliki novac koji je odbio Mario. Naravno, ugovor koji je dobio u Atalanti jako je dobar, ali ni izbliza kao ono što je mogao dobiti da je prihvatio ponude ta dva talijanska velikana. Ne znam, rekao bih da bi devet od deset igrača prihvatilo takve ponude, a taj jedan koji ne bi je - Mario Pašalić.

Dakle u pitanju su talijanski velikani?

U redu, da, radi se o dva velika talijanska kluba, ali zaista ih ne bih imenovao. Također, imali smo top ponudu iz Engleske, a ne moram ni komentirati to koliko bi veću plaću imao da je prihvatio ponudu saudijskog Al Shababa. Bilo je još nekoliko ponuda iz Europe, ali Mario je sve to odbio. Samo da slikovito objasnim o čemu se ovdje radi. Da je prihvatio ponudu Al Shababa, imao bi pet ili šest puta veću plaću nego u Bergamu. No nije ga to zanimalo.

Pretpostavljamo da je i važnu ulogu u odluci da ostane u Bergamu imala i činjenica da je novi trener Atalante Ivan Jurić?

Volio bih da nešto razjasnimo. Naravno da je Mariju izuzetno drago da je Jurić došao u Atalantu. Ivan je moj bivši igrač, vodio sam ga kroz čitavu karijeru i jako smo dobri prijatelji. No moram nešto reći - za Marija je njegov dolazak u Bergamo samo sretna slučajnost jer je on odavno odlučio da će ostati. Odlučio se za ostanak i prije nego što je Gasperini prihvatio ponudu Rome. Tako da njegova odluka nije bila vezana za Jurića, ali kad već govorimo o tome, stvari su se super poklopile i naravno da mu je drago da je Ivan stigao. No razlozi su bili drugačiji. Atalanta je puno veći klub nego što ima tradiciju. Posljednjih nekoliko godina strašno su digli nivo, status i ugled. Svake godine igraju u Europi, uglavnom su ozbiljni akteri u Ligi prvaka, a nedavno su osvojili i Europa ligu. Prošle sezone zamalo im je izmakla titula prvaka, ali opet su u Ligi prvaka. To su primarni razlozi zbog kojih je Mario donio takvu odluku, kaže za tportal.