Pašalić otkrio što bi mu bilo važnije od toga da Hajduk postane prvak: "To zaslužuješ"

Povodom 115. rođendana HNK Hajduk Split, među prvim čestitarima javio se i proslavljeni hrvatski reprezentativac Mario Pašalić, nekadašnji igrač Bijelih, koji je Hajduku uputio snažnu i emotivnu poruku podrške.

Pašalić je u svojoj objavi istaknuo duboku povezanost s klubom, ali i jasno ukazao na ono što, po njegovu mišljenju, Hajduk i njegova zajednica već dugo zaslužuju – konkretne infrastrukturne iskorake.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Voljeni Hajduče, od srca ti čestitam 115. rođendan. Naravno da ti, kao i svi hajdukovci, želim da ostvariš svoje i naše snove, ali još više od toga – želim ti da napokon dobiješ uvjete kakve zaslužuješ“, poručio je Pašalić.

Poseban naglasak stavio je na potrebu rješavanja infrastrukturnih pitanja, istaknuvši važnost kampa i stadiona za budućnost kluba.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

„Želim da se napokon krene u konkretno djelovanje po pitanju infrastrukture, jer naša djeca, treneri i cijela radna zajednica trebaju kamp za normalan rad, a naši igrači i navijači stadion adekvatan godinama u kojima se nalazimo“, dodao je.

U završnici poruke Pašalić je Hajduku zaželio stabilnost, zdravlje i uspjehe koji bi u godinama koje dolaze ponovno ujedinili cijelu hajdučku obitelj.

„Želim ti da budeš zdrav, na stabilnim nogama, da se svi zajedno veselimo uspjesima koji dolaze. Veliki pozdrav Hajduče, tebi i svim hajdukovcima diljem svijeta“, zaključio je.

Poruka Marija Pašalića naišla je na snažan odjek među navijačima, koji su u njegovim riječima prepoznali glas dijela hajdučke javnosti – iskren, emotivan i usmjeren prema budućnosti kluba.