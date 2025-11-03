Pas usmrtio devetomjesečnu bebu

Devetomjesečna beba preminula je nakon napada psa u velškom gradu.
Policija Gwenta pozvana je na adresu u Rogietu, u Monmouthshireu, jugoistočnom Walesu, oko 18 sati u nedjelju.
Policija je priopćila da su policajci izašli na mjesto događaja u Crosswayu oko 18 sati, zajedno s bolničarima iz Velške hitne pomoći.
Devetomjesečna beba proglašena je mrtvom na mjestu događaja.
Policija je navela da je pas zaplijenjen i uklonjen s posjeda.
Načelnik policije okruga Gwent, John Davies, izjavio je:
"Razumijemo da će ovaj incident izazvati zabrinutost, no policajci su na mjestu događaja i nastavit će s daljnjom istragom kako ona bude napredovala."
"Ako imate bilo kakve nedoumice ili informacije, molimo vas da nam se obratite i razgovarate s nama".
