Pas usmrtio devetomjesečnu bebu

Devetomjesečna beba preminula je nakon napada psa u velškom gradu.

Policija Gwenta pozvana je na adresu u Rogietu, u Monmouthshireu, jugoistočnom Walesu, oko 18 sati u nedjelju.

Policija je priopćila da su policajci izašli na mjesto događaja u Crosswayu oko 18 sati, zajedno s bolničarima iz Velške hitne pomoći.

Devetomjesečna beba proglašena je mrtvom na mjestu događaja.

Policija je navela da je pas zaplijenjen i uklonjen s posjeda.

Načelnik policije okruga Gwent, John Davies, izjavio je:

"Razumijemo da će ovaj incident izazvati zabrinutost, no policajci su na mjestu događaja i nastavit će s daljnjom istragom kako ona bude napredovala."

"Ako imate bilo kakve nedoumice ili informacije, molimo vas da nam se obratite i razgovarate s nama".