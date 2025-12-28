Pas napao dijete. Vlasnica kažnjena

U Klokočevcu je u subotu ujutro pas bez nadzora napao dijete na ulici, izvijestila je PU bjelovarsko-bilogorska. Srećom, dijete je prošlo bez ozljeda, a na mjesto događaja intervenirala je policija. Policijskim postupanjem utvrđeno je da je 31-godišnja vlasnica držala psa bez nadzora i potrebnog opreza. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira izdan joj je prekršajni nalog.

Iz policije su ovim povodom ponovno uputili apel vlasnicima životinja da su dužni osigurati da njihovi ljubimci ne ugrožavaju sigurnost građana, osobito djece. Podsjećaju kako pse treba držati pod stalnim nadzorom, spriječiti njihovo nekontrolirano kretanje po javnim površinama te osigurati da ne predstavljaju opasnost za ljude i druge životinje. Nepoštivanje tih obveza, naglašavaju, može rezultirati prekršajnim sankcijama, a u slučaju ozljeda i težim posljedicama.

Što se tiče zakonskog okvira, članak 30. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira propisuje da će se onaj tko "bez nadzora i neoprezno drži životinje koje mogu povrijediti ili ugroziti građane" kazniti novčanom kaznom od 200 do 1000 eura.