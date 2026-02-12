Close Menu

Party pod maskama otvorio novu sezonu studentskih događanja na Kampusu

Pogledajte kako je sinoć bilo

Party pod maskama, prvi veći događaj nakon uspješnog Adventa na Kampusu, pokazao je da studentska scena ne miruje – naprotiv, nova sezona započela je u velikom stilu.

Od samog početka večeri bilo je jasno da studente čeka poseban provod. Kreativne, duhovite i originalne maske ispunile su plesni podij, a atmosfera je rasla iz sata u sat. Za glazbeni dio večeri pobrinuli su se DJ Leete i DJ Gogs, koji su kombinacijom domaćih i stranih hitova držali energiju na vrhuncu cijelu noć.

Posebnu pažnju izazvao je nagradni natječaj za najbolje maske. Stručni odabir izdvojio je 40 najkreativnijih, koji su ušli u konkurenciju za vrijedne nagrade. Najsretnije očekuje putovanje za dvije osobe u jednu od zemalja SEA-EU alijanse, Tommy poklon bon te boca pića na sljedećem partyju u Kampusu.

Sve natjecatelje možete vidjeti na instagram stranici Studentskog centra Split.

Možemo reći da je sinoćnji događaj potvrdio ono što je Advent već najavio – Kampus je ponovno središnje mjesto studentskih okupljanja. Party pod maskama bio je uvod u novu sezonu ispunjenu događanjima, druženjima i iznenađenjima za studente.

Ako je suditi po sinoćnjoj atmosferi, čeka nas još jedna nezaboravna sezona.

