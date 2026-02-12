Party pod maskama otvorio novu sezonu studentskih događanja na Kampusu

Party pod maskama, prvi veći događaj nakon uspješnog Adventa na Kampusu, pokazao je da studentska scena ne miruje – naprotiv, nova sezona započela je u velikom stilu.

Od samog početka večeri bilo je jasno da studente čeka poseban provod. Kreativne, duhovite i originalne maske ispunile su plesni podij, a atmosfera je rasla iz sata u sat. Za glazbeni dio večeri pobrinuli su se DJ Leete i DJ Gogs, koji su kombinacijom domaćih i stranih hitova držali energiju na vrhuncu cijelu noć.

Posebnu pažnju izazvao je nagradni natječaj za najbolje maske. Stručni odabir izdvojio je 40 najkreativnijih, koji su ušli u konkurenciju za vrijedne nagrade. Najsretnije očekuje putovanje za dvije osobe u jednu od zemalja SEA-EU alijanse, Tommy poklon bon te boca pića na sljedećem partyju u Kampusu.

Sve natjecatelje možete vidjeti na instagram stranici Studentskog centra Split.

Možemo reći da je sinoćnji događaj potvrdio ono što je Advent već najavio – Kampus je ponovno središnje mjesto studentskih okupljanja. Party pod maskama bio je uvod u novu sezonu ispunjenu događanjima, druženjima i iznenađenjima za studente.

Ako je suditi po sinoćnjoj atmosferi, čeka nas još jedna nezaboravna sezona.