Parking u sivoj zoni? Splićanin tvrdi: "Kazna je nezakonita, nemaju pravo naplaćivati". Iz ustanove reagirali: "Ovlašteni smo"

Našoj redakciji obratio se čitatelj koji tvrdi da je kaznu za nepropisno parkiranje na Putu Firula dobio od Javne ustanove Športski objekti Split.

Kako navodi, riječ je o spornoj naplati jer se, prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, upravljanje i naplata parkiranja na javnim površinama smatra komunalnom djelatnošću.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Prema člancima 24. i 25. Zakona, takve djelatnosti može obavljati samo za to ovlašten i registriran subjekt. Smatram da ova ustanova za to nema potrebnu registraciju ni ovlasti“, ističe čitatelj Dalmacije Danas.

Dodaje kako je od ustanove zatražio dokaz o ovlaštenju za obavljanje te djelatnosti, ali tvrdi da odgovor nikada nije dobio.

“Ne izdajemo kazne, već dnevne karte”

Kako bismo provjerili navode, za pojašnjenje smo se obratili Javnoj ustanovi Športski objekti Split.

„U prvom redu ističemo da nije točna tvrdnja građanina da mu je od strane Javne ustanove izdana kazna za nepropisno parkiranje. Javna ustanova izdaje dnevne parkirne karte (DPK) u slučajevima kada korisnici parkirališta ne plate parkirališno mjesto sukladno aktima i cjeniku Ustanove, a ne izdaje kazne za nepropisno parkiranje“, navode.

Pojasnili su i pravni okvir na temelju kojeg upravljaju parkiralištima.

„Grad Split je odlukama o osnivanju Ustanovi dao na upravljanje sportske objekte u sklopu kojih se nalaze i izvanulična parkirališta, uključujući parkiralište u Ulici Put Firula u sklopu Tenis centra ‘Firule’ te parkiralište u sklopu Športskog centra ‘Bazeni Poljud’, koja služe obavljanju primarne djelatnosti Ustanove“, ističu.

Grad dao suglasnost još 2015.:“Sve radimo po odlukama”

Dodaju kako je već samom odlukom o osnivanju predviđeno da Ustanova, uz osnovnu djelatnost, može razvijati i gospodarske aktivnosti na pripadajućim nekretninama te ostvarivati vlastite prihode.

„Djelatnost Ustanove obuhvaća i organiziranje i razvijanje odgovarajućih gospodarskih aktivnosti na pratećim prostorima i nekretninama, kao i upravljanje i organiziranje korištenja sportskih objekata i drugih nekretnina. Sredstva za redovitu djelatnost osiguravaju se i prihodima ostvarenima vlastitom djelatnošću“, navode, dodajući kako prihode ostvaruju upravo kroz upravljanje i korištenje tih prostora.

Posebno naglašavaju kako za naplatu parkiranja imaju i izričitu suglasnost Grada.

„Zaključcima Grada Splita iz kolovoza 2015. godine Ustanovi je dana suglasnost za naplatu parkirališnih mjesta u ulici Put Firula, uz prethodnu suglasnost MUP-a, Službe za sigurnost cestovnog prometa“, ističu te se pozivaju i na Zakon o ustanovama, koji omogućuje obavljanje dodatnih djelatnosti povezanih s osnovnom.

„Zakonom je određeno da, uz upisanu djelatnost, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju upisane djelatnosti, ako su u manjem opsegu. S obzirom na sve navedeno, Ustanova je ovlaštena upravljati parkiralištima unutar sportskih objekata kojima upravlja, kao i naplaćivati njihovo korištenje, temeljem odluka i suglasnosti Grada Splita te vlastitih akata i cjenika”, zaključili su.

Split Parking: ‘Ovlasti postoje, ali pravna osnova nije jasna’

Tvrtka Split Parking d.o.o. očitovala se na naš upit vezan uz zakonitost naplate parkiranja na javnim površinama u Splitu, posebno u kontekstu djelovanja Javne ustanove Športski objekti Split.

U odgovoru, koji je dostavljen početkom travnja, iz Split Parkinga navode kako, prema njihovim saznanjima, Športski objekti Split imaju ovlaštenje za naplatu parkiranja na određenim javnim površinama, konkretno na području TC Firule. Ističu pritom da ovlasti za naplatu parkiranja ovise o vlasništvu nad nekretninama te odlukama Grada Splita.

Međutim, iz tvrtke naglašavaju kako nemaju saznanja o pravnim temeljima na kojima Športski objekti Split provode naplatu parkiranja.

Građanima koji sumnjaju u zakonitost naplate savjetuje se da se obrate nadležnim gradskim službama, udrugama za zaštitu potrošača ili inspekcijskim tijelima. Kada je riječ o izdavanju kazni za nepropisno parkiranje, Split Parking navodi kako su za to nadležni Prometno redarstvo Grada Splita te Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP).