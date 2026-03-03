Park-šuma Marjan demantira insinuacije o "privatizaciji" puta: "Ograda je uklonjena prije objave, čuvari prirode reagirali dan ranije"

Nakon ranijeg članka Dalmacije Danas pod naslovom Društvo Marjan objavilo ovu sliku: "Ima li kraja bahatosti 'marjanskih težaka'?", u kojem je prenesena Facebook objava Društva Marjan o navodno postavljenoj ogradi i natpisu uz javni put, iz Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan stiglo je očitovanje v. d. ravnatelja Jakše Božanića.

Božanić u reagiranju navodi da se u ranijem tekstu, kako tvrdi, "indirektno implicira da Javna ustanova Park-šuma Marjan ne postupa po ovakvim i sličnim pitanjima", što želi "odgovorno opovrgnuti".

"Čuvari prirode su izašli na teren dan ranije"

Prema njegovim riječima, čuvari prirode Javne ustanove izašli su na teren već u nedjelju, 1. ožujka, kada su evidentirali situaciju i izradili službenu dokumentaciju. "Čuvari prirode su već u nedjelju 1.ožujka izašli na teren, evidentirali situaciju i napravili Zapisnik, točnije postupili sukladno svojim ovlastima", poručio je Božanić.

Ističe i da je do trenutka kada je raniji članak objavljen, u ponedjeljak 2. ožujka, sporni sadržaj već uklonjen. Kako navodi, fotografija uklanjanja dostavljena je u prilogu. "U trenutku kada je članak izašao 2.ožujka ograda i natpis koji se spominju u članku su već bili uklonjeni", navodi Božanić.

Poruka o politizaciji Marjana

U ranijem članku prenesena je objava Društva Marjan u kojoj se problematiziralo postavljanje prepreke na putu te isticanje natpisa o privatnom vlasništvu, uz pozive institucijama da reagiraju.

U nastavku svog reagiranja Božanić upozorava da se tema Marjana ne bi smjela svoditi na politička prepucavanja. "Zaštita javnog dobra i zakonitost postupanja nisu pitanje političkog nadmetanja, nego odgovornog i kontinuiranog rada institucija", istaknuo je.

"Interes svih nas treba biti očuvanje i zaštita Marjana"

Dodaje da se, kako kaže, rješenja usporavaju dok se Marjan koristi u dnevno-političke svrhe.

"Dok god se Marjan koristi kao prostor za dnevno-političke obračune, stvarni problemi će se teže i sporije rješavati", poručuje. Na kraju naglašava da bi zajednički interes trebao biti smirivanje tenzija i fokus na očuvanju park-šume.

"Interes svih nas treba biti očuvanje i zaštita Marjana, uz poštivanje zakona i procedura, a ne dodatno podizanje tenzija", zaključio je Božanić.