Društvo Marjan objavilo ovu sliku: "Ima li kraja bahatosti "marjanskih težaka"?

Društvo Marjan oglasilo se putem društvenih mreža upozorivši na, kako navode, pokušaj “privatizacije” javnog puta unutar Park-šume Marjan.

Prema njihovim tvrdnjama, na pješačkom putu, na nastavku neasfaltiranog dijela Supilove ulice, unutar obuhvata Park-šume Marjan, preko čestice koja ima status javnog dobra, nepoznata osoba postavila je pomičnu prepreku i time onemogućila prolaz građanima.

Navode i da se na susjednoj čestici, koja je u vlasništvu Grada Splita, nalazi tabla s natpisom “Privatno vlasništvo”.

“Postavljanje prepreka i lažnih tabli nije slučajno. To je očajnički pokušaj ‘privatizacije’ javnog puta kako bi se od pogleda (i inspekcija) sakrila nezakonita izgradnja stambene građevine, spreme i nadstrešnice”, poručili su iz Društva Marjan.

Pozivaju se i na obavijest Državnog inspektorata prema kojoj je na toj lokaciji u tijeku inspekcijski nadzor građevinske inspekcije.

“Grad Split sasvim sigurno nije investitor ove bespravne gradnje na vlastitoj zemlji, pa se postavlja pitanje: Tko to gradi na gradskom vlasništvu i usput pješacima krade javni put?” ističu.

U objavi su uputili i prozivku nadležnim institucijama.

“Gdje su institucije? Ovo je izravan šamar u lice Gradu Splitu i Javnoj ustanovi za upravljanje Park-šumom Marjan. Hoće li Grad i Park-šuma Marjan konačno pokazati zube i zaštititi gradsku imovinu i javni interes, ili će dopustiti da samoprozvani ‘vlasnici’ nastave ograđivati Marjan metar po metar?” navode iz Društva Marjan.

O svemu se očekuje očitovanje Grada Splita i Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan.