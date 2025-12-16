Park prirode Dinara napokon dobio sjedište u maloj dalmatinskoj općini

Najmlađi park prirode u Hrvatskoj, Dinara dobit će sjedište u općini Kijevo. Ustanova bi trebala početi s radom početkom iduće godine. Lokalno stanovništvo očekuje revitalizaciju kraja, javlja HRT.

Podno moćnog planinskog masiva Ljubica Teskera nudi smještaj turistima. I dosad je bilo posla, nakon otvaranja sjedišta Parka prirode bit će ga još i više:

- Vjerojatno će još više gostiju dolaziti pogotovo ovi sa istoka. Oni dolaze u parkove, u ta čudesa gledati. Pogotovo ovaj naš izvor Cetine koji njima na internetu, oni to vide kao neko oko, to je ekskluziva, specijalno nešto, a zaista jest specijalno kad dođete do njega, opisala je Ljubica Teskera, vlasnica privatnog smještaja u Kijevu.

Kao i do same planine, čiji je prostor još prije 4 godine proglašen Parkom prirode. No politika nikako da odredi sjedište.

- Mi koji se profesionalno bavimo zaštitom prirode nama je jasno da priroda nije prvi prioritet, da postoje stvari koje su važnije, ali nas u ovakvoj situaciji stvarno zbunjuje da izostaje i pomoć lokalnoj zajednici što bi svakako trebao biti prioritet politike, ustvrdio je Ivan Budinski, viši stručni suradnik za očuvanje prirode udruge Biom.

No, napokon je odlučeno. Prema prijedlogu uredbe o osnivanju Javne ustanove Park prirode Dinara, koji je upravo prošao e-savjetovanje, središnjica Parka bit će u Kijevu, a podružnica u Vrlici.

- Očekujemo potpunu revitalizaciju ovoga kraja, očekujemo demografsku obnovu, sređivanje zemljišnih knjiga, motivaciju našim stanovnicima da otvore smještajne kapacitete, da razviju i unaprijede postojeću OPG proizvodnju, poručio je Martin Ercegovac, načelnik općine Kijevo.

I to sve u skladu s prirodom jer na ovom terenu žive brojne endemske vrste koje treba zaštititi.

- Moramo što prije početi djelovati jer od onog trenutka kad se proglasio par prirode to je postalo označeno mjesto od interesa raznim posjetiteljima koji naravno ne svojom krivicom nisu dovoljno educirani kako štititi prostor i živi svijet koji se tu nalazim, upozorio je Matko Jelić, koautor knjige 'Flora Dinare'.

Ustanova za koju su Kijevljani odavno osigurali prostor trebala bi zaživjeti početkom iduće godine. Donijet će neka nova radna mjesta, ali i, nadaju se svi, prijeko potreban napredak - na održiv način.