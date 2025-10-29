Pariška policija šokirana otkud je došlo upozorenje na krađu u Louvreu

Deset dana nakon spektakularne pljačke u muzeju Louvre, francuskom senatu obratio se šef pariške policije.

Istaknuo je velike propuste u sigurnosti, zastarjele sustave i činjenicu da muzej nije produžio dozvolu za upravljanje sigurnosnim kamerama, koja je istekla u srpnju, javlja Dnevnik.hr.

Dodao je i kako prvo upozorenje policiji nije došlo od alarma Louvrea, već od slučajnog prolaznika izvan muzeja.

Ukradeno je osam komada nakita vrijednog 88 milijuna eura. Od četiri osumnjičena muškaraca, dvojica su uhićena prije tri dana i u pritvoru su.

"Pravi problem je kašnjenje između otkrivanja vani od strane slučajne osobe i zatim od strane nekoga tko je zadužen za sigurnost unutar Louvrea, koji zatim to prenosi sigurnosnoj postaji, koja zatim poziva hitne službe. Nakon toga, timovi su vrlo brzo intervenirali, sa šest timova koji su odgovorili. Međutim, da smo imali ovlaštenje i mogućnost praćenja skutera i druge uključene opreme, možda bismo mogli vrlo brzo pratiti ta vozila", rekao je Patrice Faure, šef pariške policije.