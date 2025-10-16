Par u Njemačkoj ubio bebu, 36 puta je uboli škaricama za nokte

Pred Zemaljskim sudom u Darmstadtu započelo je suđenje mladom paru optuženom za teško ubojstvo vlastite bebe, piše Welt.

Prema optužnici, 21-godišnjakinja i njezin 26-godišnji zaručnik terete se da su u prosincu 2024. usmrtili svoju novorođenu kćer s 36 uboda škaricama za nokte, pokušavajući prikriti njezino rođenje od obitelji.

Branitelj optužene pročitao je njezinu izjavu u kojoj tvrdi da je trudnoću skrivala i da je rodila sama u kupaonici. Navela je kako dijete nije pokazivalo znakove života te da ga je “stavila u košaru za rublje”, nakon čega se sjeća samo da je “brisala krv”.

“Znala sam da sam učinila nešto strašno”, navodi se u njezinoj izjavi.

Njezin zaručnik, 26-godišnji talijanski državljanin, preko svoje je odvjetnice izjavio da nije znao za trudnoću ni za porod te da nema veze sa smrću djeteta. Tijelo bebe pronašla je majka optužene, skriveno ispod rublja u košari.

Suđenje se nastavlja pred sudom u Darmstadtu.