Par kupio napuštene kofere, unutra bila tijela mrtve djece

Novozelanđanka Hakyung Lee (45) osuđena je na doživotnu kaznu zatvora zbog ubojstva svoje dvoje maloljetne djece, čija su tijela godinama bila skrivena u koferima u napuštenom skladištu u Aucklandu. Presuda, koja je privukla veliku pozornost javnosti, donesena je nakon višegodišnje istrage i dvotjednog suđenja, prenosi BBC.

Najmanje 17 godina iza rešetaka

Lee, koja je u rujnu proglašena krivom za ubojstvo osmogodišnje Yune Jo i šestogodišnjeg Minua Joa, morat će u zatvoru provesti najmanje 17 godina prije mogućnosti uvjetnog otpusta. Zločin se dogodio 2018. godine, nedugo nakon smrti njezina supruga.

Tijela djece otkrivena su tek 2022. kada je jedan par na aukciji kupio sadržaj napuštenog skladišta, nesvjestan što se nalazi unutar kupljenih kofera.

Obrana tvrdila da je bila neuračunljiva

Tijekom suđenja odvjetnici su ustvrdili da je Lee u vrijeme zločina bila psihički nestabilna te da je, nakon suprugove smrti, vjerovala kako je najbolje da „cijela obitelj ode zajedno“. Naveli su i da je djeci dala antidepresive pomiješane sa sokom, u namjeri da potom okonča i vlastiti život, ali je pogrešno dozirala lijek.

Tužiteljstvo je odbacilo takvo tumačenje, opisavši ubojstva kao „sebičan čin“ s namjerom da se riješi tereta samostalnog roditeljstva.

Nakon ubojstava Lee je promijenila ime i napustila Novi Zeland. Uhićena je 2022. u Južnoj Koreji, gdje je rođena, a potom je izručena novozelandskim vlastima.