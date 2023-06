Par iz Njemačke stigao na odmor u Hrvatsku pa opleo po cijenama: "Mogu si priuštiti i skuplje, ali neću da nitko od mene radi budalu"

"Strašno, ja sam se šokirala prvi dan. Taj dan nisam ništa kupila, nema domaćeg, sve je polusirovo, toga se najedem i u Njemačkoj", govori već na početku telefonskog razgovora za Net.hr Jasna, koja od 2017. živi u okolici Frankfurta, a sada je došla na odmor u Hrvatsku. Zatekli su je upravo dok s prijateljem u jednom našem trgovačkom lancu obavlja kupovinu.

Nakon prvotnog šoka i nakon što se kući vratila praznih ruku, Jasna kaže da je sutradan otišla na plac.

"Uzela sam trešnje za 4 eura, ima ih od 6 do 9 i pol eura, ali su domaće. Prve trešnje koje su došle u Njemačku, one španjolske, bile su po 9,99 eura. Drugi put su bile 5 eura, pa sam to uzela", govori.

"Ovo mi je baš sve jako skupo", nastavlja Jasna dok obilazi police trgovine u Zagrebu.

"U Njemačkoj je skupo i ovdje je skupo. I tamo i ovdje kupujem samo što mi treba i ništa drugo. Ali, cijene u Njemačkoj idu nešto malo dolje za neke proizvode. Ovdje su veće ili jednake, nisam ništa ovdje vidjela da je jeftinije nego gore", dodaje.

'Polusirovo, kao i u Njemačkoj…'

Na pitanje, koje su je to cijene prvoga dana toliko šokirale da nije ništa kupila, kaže - banane.

"Ovdje su 1,49 eura, a gore su, nakon poskupljenja 1,29 eura. Evo, sad su 1,44, a bilo je 1,49 eura, to me šokiralo. Banane su gore na akciji 1,19 eura. Onda sam pogledala sve ostalo…ananas je tu 1,99 eura, gore je 1,46 po velikim trgovačkim lancima. Dinja je vidim 1,79 eura, na akciji. Toliko je i u Njemačkoj. Bila je 1,99 eura. Mrkva, oko pola kilograma je ovdje 1,69 kao i u Njemačkoj. Ali, gore su plaće i mirovine najmanje tri do četiri puta veće nego ovdje, o tome se radi", govori Jasna za Net.hr.

"Krumpir je i gore skup, 1,29 eura kao i ovdje. Luk je isto u Njemačkoj poskupio, ovdje je 1,39 eura, tako bi nekako bilo i u Njemačkoj, ali razlika je u plaći", nabraja Jasna dalje. "Ja sam očekivala, kada dođem tu, da ću kupiti i nešto domaće, a sve je iz Španjolske, Portugala, polusirovo kao i u Njemačkoj. Tu je kilogram breskvi 3,99 eura, a tamo je 3,40 - 3,50 eura. Ja čekam u Njemačkoj da dođe na 1,99 i onda kupujem. Gore kupujem na akcijama, kao i ovdje", dodaje Jasna koja u Njemačkoj radi za bruto plaću od 3250 eura, odnosno 2800 eura neto.

"Mogu si priuštiti kupiti skuplje, ali neću da nitko od mene radi budalu, to nije domaće, došlo je tko zna otkud..", govori dalje Jasna dok obilazi police trgovačkog lanca u potrazi za bilo čime što bi bilo jeftinije nego u Njemačkoj.

'To je puno za Hrvatsku…'

U telefonski razgovor se ubacuje Jasnin prijatelj Ivan, koji se nakon 25 godina rada u Njemačkoj trajno vratio ovdje. Ono što je u Hrvatskoj skuplje nego u Njemačkoj su, kaže, prehrambeni proizvodi i higijenske potrepštine. Dakle, ono osnovno…

Govori da je u Njemačkoj u trgovačkom lancu kupio higijenske potrepštine za 75 eura, a da bi te iste proizvode u Hrvatskoj platio oko 200 eura.

"Deterdžent za panje suđa, paste za zube, u Njemačkoj je sve to od 0,70 do 0,90 eura, a ovdje od 1,5 do 2 eura. Litra tekućeg sapuna gore košta 1,15 eura, a ovdje 1,30 eura i to ne litra, nego 0.75 l, isti tekući sapun", govori Ivan koji dodaje da je hrana kod nas "užasno skupa", ali da vidi nešto manje razlike u cijenama mesa.

"Ali opet, to je puno za Hrvatsku, tko tu radi, tko tu živi, to je puno", kaže Ivan. Dodaje, ipak, da je u Njemačkoj skuplji najam stana te da se u Frankfurtu i okolici ne može naći ništa normalno ispod 1500 eura. Društvenog života nema, kaže. Samo posao i kuća.

"U Njemačkoj vas večera u restoranu neće doći ispod 70 do 80 eura", kaže te za usporedbu navodi da je u centru Rovinja ručak za dvoje u restoranu platio 42 eura, a u Rijeci u pizzeriji 32 eura.

