Papir ispod brisača nasmijao Facebook: “Uzela si dva parking mjesta!”

Na popularnoj Facebook stranici Prometne zgode i nezgode ovih se dana pojavila fotografija koja je brzo privukla pažnju pratitelja – ne zbog sudara ili prometne nesreće, već zbog kreativne i vrlo izravne poruke ostavljene vozaču jednog automobila.

Na fotografiji se vidi list papira ostavljen ispod brisača, s velikim rukom pisanim naslovom: „UZELA SI 2 PARKING MJESTA!“. Autor poruke očito je bio toliko iznerviran nepropisnim parkiranjem da se nije zadržao samo na rečenici – na papiru je nacrtao i skicu parkirališta. Crtež prikazuje dva parkirna mjesta te strelice i napomene koje dodatno pojašnjavaju u čemu je problem. Uz crtež stoje komentari poput „2 auta“, „stablo“, „linija“ i „razmisli, logično!“, čime je poruka postala svojevrsna mini-lekcija iz pravilnog parkiranja.

Objava je izazvala brojne reakcije i komentare korisnika.