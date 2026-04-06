Papiga doletjela u Lude babe: Traži se vlasnik

U splitskom lokalu u Lude babe danas se odigrala nesvakidašnja scena koja je brzo privukla pažnju gostiju i prolaznika.

Kako su objavili na društvenim mrežama, u Lude babe je iznenada doletjela papiga, a zasad nije poznato kome pripada.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Dijelite da što prije dođemo do vlasnika. Doletjela nam malo prije u Lude babe”, poručili su iz lokala uz fotografiju simpatične ptice koja je odmah postala glavna atrakcija.

Gosti su, kako doznajemo, bili oduševljeni neobičnim posjetiteljem, dok se objava ubrzano širi društvenim mrežama u nadi da će vlasnik što prije biti pronađen.

Iz lokala su ostavili i kontakt broj 091 1221 101 za sve informacije.

Ako prepoznajete papigu ili znate kome pripada, javite se i pomozite da se ova priča završi sretnim povratkom kući.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Luda Baba & Luda Baba Kids (@ludababasplit)