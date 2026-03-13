Papa imenovao novog nuncija u Hrvatskoj, evo tko je on

Papa Lav XIV. imenovao je nadbiskupa Leopolda Girellija novim apostolskim nuncijem u Hrvatskoj, objavili su u petak Apostolska nuncijatura u Hrvatskoj i Tiskovni ured Svete Stolice.

Girelli je rođen 1953. godine u Predoreu, mjestu nedaleko od Bergama u Italiji. Za svećenika je zaređen 1978. u biskupiji Bergamo, a u diplomatsku službu Svete Stolice ušao je 1987. godine. Tijekom karijere službovao je u apostolskim nuncijaturama diljem svijeta, među ostalim u Kamerunu, Novom Zelandu i Sjedinjenim Američkim Državama.

Za apostolskog nuncija prvi je put imenovan 2006. godine u Indoneziji. Tu je dužnost kasnije obnašao i u Singapuru, Izraelu i na Cipru, a posljednje u Indiji i Nepalu. Uz to je bio apostolski delegat u Maleziji i Bruneju te nerezidentni predstavnik Svete Stolice u Vijetnamu. Osim talijanskog, govori francuski i engleski jezik.

Girelli je sedmi predstavnik Svetog Oca u Hrvatskoj. Na toj dužnosti nasljeđuje nadbiskupa Giorgija Linguu, koji je službu obnašao od 2019. do 2026. godine. Prije njega tu su službu obavljali Giulio Einaudi, Francisco-Javier Lozano Sebastián, Mario Roberto Cassari, Alessandro D’Errico i Giuseppe Pinto.

Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša uputio je novom nunciju čestitku i izrazio dobrodošlicu u ime biskupa i vjernika u Hrvatskoj. Poručio je kako Crkva u Hrvatskoj raduje se suradnji te vjeruje da će Girellijevo iskustvo i otvorenost pridonijeti jačanju zajedništva, vjere i crkvenog života u zemlji.