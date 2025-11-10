Pao sustav čim je krenula prodaja karata za Aleksandru Prijović u Zagrebu

Točno u 17 sati krenula je online prodaja ulaznica za dugoočekivani koncert regionalne zvijezde Aleksandre Prijović u Zagrebu – i odmah izazvala pravi stampedo fanova. Mnoštvo obožavatelja pohrlilo je na upad.hr kako bi osiguralo svoje mjesto na posebnom dnevnom spektaklu koji će se održati na Staru godinu, 31. prosinca, u 14 sati, u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma. Zbog nevjerojatne navale, sustav je već u prvim trenucima prodaje pao.

Prijović će zagrebačkoj publici prirediti poseban "EXTRA kraj godine", a sama ideja dnevnog koncerta za nju je već provjeren recept. "Prije nekoliko godina imala sam prvi dnevni party i tada mi je bilo toliko dobro. To je potpuno drugačiji doživljaj. Bila sam presretna kad smo dogovorili i takav koncert u Zagrebu, to mi je zaista veliko zadovoljstvo. Sigurna sam da će biti sjajno", poručila je Aleksandra putem Extra FM-a.

Novi album u pripremi

Popularna pjevačica otkrila je i da paralelno s koncertima intenzivno radi na novom diskografskom izdanju. "Pripremam novi album, radila sam u studiju i dok sam bila trudna. Već dugo ništa novo nije izašlo, a dogodine će biti tri godine od posljednjeg albuma, vrijeme je. Razmišljam i o novoj turneji, ali polako, nigdje ne žurim. Najvažnije mi je završiti album i snimiti spotove", ispričala je.

Time je potvrdila da njezini fanovi, uz spektakl na Staru godinu, mogu očekivati i novu glazbu nakon duže diskografske pauze.

Rekorderka Arene Zagreb i turneja "Od istoka do zapada"

Aleksandra Prijović posljednjih je godina postavila impresivne rekorde na domaćoj sceni. Uz hitove poput "Za nas kasno je", "Separe", "Ko si ti", "Psiho" i mnoge druge, postala je rekorderka Arene Zagreb, u kojoj je održala čak šest rasprodanih koncerata.

Njezin veliki povratak na pozornice uslijedio je kroz turneju "Od istoka do zapada", tijekom koje je 2023. i 2024. godine održala čak 20 koncerata u Hrvatskoj, a ukupno više od 60 diljem regije i svijeta.

Nakon šestog rasprodanog koncerta u Areni, Prijović je naglasila koliko joj znači odnos s publikom: "Zajedno smo napravili lijepe i velike stvari, nikada ovo neću zaboraviti. Publika me voli koliko i ja volim njih. Kad trebam izaći na pozornicu, mislim da svi ljudi oko mene osjete moju želju i uzbuđenje da publici vratim koliko god mogu", poručila je tada omiljena zvijezda regije.

S obzirom na rekordnu navalu na ulaznice za dnevni koncert na Zagrebačkom velesajmu, jasno je da će i ovaj nastup biti jedan od događaja koji će obilježiti kraj godine za zagrebačku publiku.