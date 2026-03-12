Pao natječaj za dalmatinsku prometnicu. DKOM poništio odluku o odabiru za cestu koja bi spojila Metković s autocestom A1

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) poništila je odluku o odabiru izvođača za projekt izgradnje spojne prometnice od županijske ceste Ž6218 u naselju Vid do državne ceste D62 u naselju Nova Sela, odnosno za cestovni spoj Metkovića na autocestu A1.

Rješenjem od 5. ožujka 2026. godine DKOM je poništio odluku Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije od 4. prosinca 2025., kojom je kao najpovoljnija bila odabrana ponuda tvrtke Strabag d.o.o. iz Zagreba. Istodobno je naručitelju naloženo da u roku od osam dana od javne objave rješenja žalitelju, tvrtki Patrlji d.o.o. iz Podbablja Gornjeg, nadoknadi troškove žalbenog postupka u iznosu od 52.800 eura.

U postupku pristiglo pet ponuda, valjanom ocijenjena samo jedna

Poziv na nadmetanje za ovaj otvoreni postupak javne nabave objavljen je 28. srpnja 2025. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Predmet nabave bila je izgradnja spojne prometnice koja bi povezala područje Metkovića s autocestom A1.

Kriterij za odabir bila je ekonomski najpovoljnija ponuda, pri čemu je cijena nosila 90 bodova, a dodatno trajanje odgovornosti za nedostatke radova 10 bodova. U postupku je pristiglo ukupno pet ponuda, no naručitelj je samo jednu ocijenio valjanom. Na temelju toga donesena je odluka o odabiru Strabaga.

Na odluku o odabiru žalbu je 15. prosinca 2025. podnio Patrlji d.o.o., osporavajući zakonitost postupka pregleda i ocjene ponuda. Tvrtka je tražila poništenje odluke o odabiru i naknadu troškova žalbenog postupka. Spor se vodio oko tumačenja uvjeta financijske i ekonomske sposobnosti iz dokumentacije o nabavi. Patrlji je tvrdio da je naručitelj u dokumentaciji jasno tražio dokazivanje ukupnog godišnjeg prometa za tri prethodne financijske godine, a ne prosječnog godišnjeg prometa. Prema navodima žalitelja, u dokumentaciji je više puta korišten upravo izraz “ukupni godišnji promet”, dok se riječ "prosječni" pojavljuje samo u dijelu dodatnog pojašnjenja kriterija. Patrlji je zato smatrao da minimalni prag od 10,56 milijuna eura treba tumačiti kroz ukupni promet za tri godine, a ne kroz godišnji prosjek.

Tvrtka je istaknula i da, da je uvjet bio nedvojbeno postavljen kao prosječni godišnji promet, u ponudi bi se oslonila i na ekonomsku i financijsku sposobnost podugovaratelja Vodoprivrede Split d.d.

Naručitelj tvrdio da je dokumentacija bila jasna

Županijska uprava za ceste u odgovoru na žalbu osporila je sve žalbene navode. Smatrali su da je dokumentacija o nabavi bila jasna te da je iz dodatnog pojašnjenja kriterija nedvojbeno proizlazilo kako se traži prosječni godišnji promet za posljednje tri dostupne financijske godine.

Naručitelj je naveo da je žalitelj tek nakon odbijanja svoje ponude počeo problematizirati taj uvjet, iako je prije toga imao mogućnost tražiti pojašnjenje dokumentacije ili uložiti žalbu na samu dokumentaciju o nabavi. U zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda naručitelj je zaključio da Patrlji ne ispunjava propisani uvjet jer mu prosječni godišnji promet za 2022., 2023. i 2024. iznosi 6.193.473,55 eura, što je manje od traženih 10.560.000 eura.

DKOM: Dokumentacija je dvosmislena i nekonzistentna

Nakon analize dokumentacije i ostale dostavljene građe, DKOM je žalbu ocijenio osnovanom. Komisija je utvrdila da je dokumentacija o nabavi u dijelu koji se odnosi na financijsku i ekonomsku sposobnost doista bila dvosmislena i nekonzistentna. U obrazloženju se navodi da je naručitelj više puta koristio termin "ukupni godišnji promet", da cijela podtočka 5.2.1. nosi upravo taj naziv, kao i da je kao dokaz tražena izjava o ukupnom prometu gospodarskog subjekta. S druge strane, samo se na jednom mjestu – u dodatnom pojašnjenju kriterija – spominje da su ti podaci potrebni kako bi naručitelj mogao izračunati “prosječan godišnji promet”.

DKOM smatra da iz dokumentacije nije bilo jasno odnosi li se minimalna vrijednost od 10,56 milijuna eura na ukupni promet u tri godine ili na prosječni godišnji promet u tom razdoblju. Zbog toga je zaključeno da se takve nejasne i dvosmislene odredbe ne mogu tumačiti na štetu ponuditelja.

Na temelju toga DKOM je poništio odluku o odabiru i predmet vratio naručitelju na ponovno postupanje.

Uz to, budući da je žalitelj uspio sa žalbom, priznati su mu i troškovi žalbenog postupka u iznosu od 52.800 eura, i to na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka. Naručitelj je obvezan postupiti sukladno odluci DKOM-a najkasnije u roku od 30 dana od dostave izvršne odluke, pri čemu je vezan pravnim shvaćanjem i primjedbama Komisije.

Moguć upravni spor pred Visokim upravnim sudom

Protiv rješenja DKOM-a nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. Rok za tužbu iznosi 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama DKOM-a.