'Pao' još jedan diler: U stanu uzgajao halucinogene gljive i preprodavao drogu

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Sumnja se da je osumnjičeni, protivno odredbama iz članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, s ciljem proizvodnje i preprodaje, u točno neutvrđenom periodu, u stanu na području Črnomerca uporabom uređaja za ventilaciju i filtriranje zraka, ovlaživanje i dehidraciju stvorio uvjete za umjetni uzgoj bilja u kojima je sadio psilobicinske gljive, koje je po sazrijevanju sušio, prerađivao i pakirao, dok je također radi daljnje preprodaje nabavljao veće količine konoplje tipa droga, smole konoplje tipa droga, ekstrakta konoplje tipa droge, droge MDMA, droge LSD, kaktusa čija je djelatna tvar meskalin. Navedeno je skrivao, vagao i prepakiravao u navedenom stanu, nakon čega je tako pripremljenu drogu dalje preprodavao.

U ponedjeljak 2. veljače 2026. u popodnevnim satima, pretragom stana i drugih prostorija na području Črnomerca kojim se koristi osumnjičeni, pronađen je improvizirani laboratorij za umjetni uzgoj gljiva psilocibin u kojem se nalazilo:

- 23 kutije zapremnine 65 litara sa zasađenim gljivama psilocibin

- 3, 97 kg konoplje tipa droga pakirane u 31 različiti omot

- 2,14 kg smole konoplje tipa droga pakirane u 24 različita omota

- 1,78 kg gljiva psilocibin pakiranih u 22 različita omota

- 108/doza LSD-a pakirane u četiri 4 različita omota

- 2,7 grama te jedna tableta MDMA

- pet kaktusa čija je djelatna tvar meskalin

- 100 ml ekstrakta konoplje tipa droga u 10 medicinskih šprica

- dvije digitalne vage za precizno mjerenje mase s tragovima droge

- uređaj i oprema za vakumiranje te novčani iznos za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Nadalje provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja i građana neovlašteno posjedovao vatreno oružje koje je izrađeno bez odobrenja, pa je tako istog dana pretragom stana i drugih prostorija pronađena:

- ručno izrađena kubura nepoznatog kalibra s dvije pripadajuće cijevi.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.