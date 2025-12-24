'PAO' DILER U SPLITU Spriječena proizvodnja i do 15 kilograma amfetamina

Provedenim kriminalističkim istraživanjem nad 29-godišnjakom otkrivena je i spriječena daljnja proizvodnja i distribucija veće količine droge amfetamin. Tijekom postupanja zaplijenjeno je više od 4,5 litre baznog prekursora (ulja) namijenjenog daljnjoj kemijskoj obradi u praškastu materiju - drogu amfetamin, te 290 grama droge speed kao i manja količina kokaina i marihuane te predmeti koji se dovode u vezu s daljnjom preradom i preprodajom.

Postupanje su započeli policijski službenici interventne jedinice policije Policijske uprave splitsko-dalmatinske, a pretraga i daljnje kriminalističko istraživanje provedeni su u koordinaciji s policijskim službenicima Službe kriminaliteta droga.

Prema okvirnim procjenama, iz zaplijenjene količine moglo se proizvesti i do 15 kilograma praškaste droge, ovisno o čistoći tvari i načinu daljnje obrade i distribucije, čime je spriječen njezin dolazak na ilegalno tržište. Vrijednost droge proizvedene na ovaj način procjenjuje se do 100.000 eura, ovisno o čistoći i načinu distribucije.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 29-godišnjak počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i prometa drogama i uz kaznenu prijavu je predan pritvorskom nadzorniku.

Radi se o osobi koja je do sada osam puta kazneno i šesnaest puta prekršajno prijavljivana zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, nasilničkog ponašanja, razbojništva i narušavanja javnog reda i mira.