'Pao' diler u Dalmaciji: Policija uhitila poznatog preprodavača droge

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske dovršili su još jedno kriminalističko istraživanje vezano uz suzbijanje zlouporaba droga.

U subotu, 28. ožujka 2026.godine oko 21 sat policijski službenici su na području Makarske postupali prema 26-godišnjaku zbog sumnje da posjeduje drogu. Utvrđeno je da je stanu posjedovao 17,58 grama metamfetamina i manju količinu marihuane. Uhićen je i doveden u službene prostorije, a droga je oduzeta.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja utvrđeno je postojanje osnovane sumnje daje26-godišnjak počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i uz kaznenu prijavu je predan pritvorskom nadzorniku s obzirom na činjenicu da se radi o ponavljaču istog kaznenog djela koji je tijekom 2025.godine pravomoćno osuđen uvjetno na godinu dana zatvora.