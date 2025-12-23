Pao avion u Turskoj. Poginuo šef libijske vojske

Načelnik Glavnog stožera libijske vojske poginuo je u padu zrakoplova u Turskoj, objavio je libijski premijer.

Kako je priopćeno, general Mohammed Ali Ahmed al-Haddad nalazio se u zrakoplovu Falcon 50 zajedno s još četiri osobe. Zrakoplov je poletio iz Ankare, a bio je na putu prema Tripoliju.

Turski ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya objavio je na platformi X da je kontakt s poslovnim zrakoplovom izgubljen u 20:52 po lokalnom vremenu (18:52 po srednjoeuropskom vremenu), otprilike 42 minute nakon polijetanja iz zračne luke u Ankari, javlja Anadolu.

🚨FOOTAGE OF THE PLANE CRASH🚨 Exclusive footage shows the aircraft carrying Libya’s Chief of the General Staff, Gen. Muhammed Ali Al-Haddad, crashing in Haymana, Turkey. The impact is catastrophic, indicating a high intensity crash with minimal chances of survival.… https://t.co/Rj5OzY4QjB pic.twitter.com/kgs35XkxSx — Taymur Malik (@BlueMist911) December 23, 2025

Posada zatražila prisilno slijetanje

Prema navodima turskih vlasti, zrakoplov je neposredno prije gubitka veze uputio zahtjev za prisilno slijetanje. Nakon toga s letjelicom više nije bilo komunikacije.

"Ostatke zrakoplova koji je poletio s aerodroma Ankara-Esenboga prema Tripoliju pronašle su naše žandarmerijske snage 2 km južno od sela Kesikkavak, u okrugu Haymana, oko 50 kilometara jugoistočno od turske prijestolnice", naveo je Yerlikaya.

Libijski premijer Abdul Hamid Dbeibeh, čelnik međunarodno priznate Vlade nacionalnog jedinstva sa sjedištem u Tripoliju, potvrdio je da je zaprimio vijest o smrti generala al-Haddada. Naveo je i da su se u zrakoplovu nalazili i drugi visoki libijski vojni dužnosnici.

General al-Haddad i članovi njegova tima boravili su u Turskoj na razgovorima čiji je cilj bio dodatno jačanje vojne i sigurnosne suradnje između dviju zemalja. Okolnosti nesreće zasad nisu detaljno objašnjene, a nadležne službe provode istragu.