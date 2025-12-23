Izgubljen kontakt s avionom iznad Turske

Turski ministar unutarnjih poslova Ali Jerlikaja objavio je kako je izgubljen kontakt s privatnim avionom koji je letio za Libiju, a u kojem se nalazio načelnik Glavnog stožera libijske vojske, ubrzo nakon polijetanja s aerodroma Esenboga u Ankari.

Poslovni avion tipa Falcon 50, s brojem 9H-DFJ, poletio je u 20:10 sati po lokalnom vremenu (18:10 po srednjoeuropskom) prema Tripoliju. Komunikacija je prekinuta oko 20:52 sati po lokalnom vremenu (18:52 po srednjoeuropskom), naveo je Jerlikaja na turskoj platformi društvenih medija NSosjal.

Priopćio je da je avion poslao obavijest o hitnom slijetanju u blizini Hajmane, okruga južno od turske prijestolnice Ankare. "Međutim, nije bilo moguće uspostaviti daljnji kontakt s avionom nakon početnog signala za hitno slijetanje", dodao je, piše Anadolu.

Prema riječima dužnosnika, u avionu je bilo pet putnika, uključujući načelnika libijskog Glavnog stožera, generala Mohameda Alija Ahmeda Al-Hadada. Vlasti su pokrenule napore da lociraju avion.