Pao 24-godišnji diler, pronađena ogromna količina droge

Temeljem naredbe Općinskog suda u Dubrovniku tijekom poslijepodnevnih sati u petak, 3. listopada, pretražen je stan u Dubrovniku kojim se koristi 24-godišnjak.

Pretragom je pronađeno 1020 grama amfetamina, 14 vakumiranih pakiranja s po 50 grama amfetamina (ukupno 700 grama), pakiranje s 14 grama amfetamina, još jedno manje pakiranje amfetamina, manja količina marihuane, digitalna vaga za precizno mjerenje i uređaj za vakumiranje.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je 24-godišjak amfetamin nabavljao i pakirao te dalje prodavao konzumentima s područja Dubrovnika i okolice, dok je marhuanu koristitio za vlastite potrebe.

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama, uz kaznenu prijavu je doveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, a potom i kod sudca istrage koji mu je odredio istražni zatvor. Zbog posjedovanja marihuane prekršajno je sankcionran sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.