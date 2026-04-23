Panika u shopping centru! Policija naredila hitnu evakuaciju: "Zbog dojave o mogućoj prijetnji"

Zbog dojave o mogućoj prijetnji, Arena Centar i Arena Park preventivno su evakuirani kako bi nadležnim službama bilo omogućeno provođenje svih potrebnih sigurnosnih provjera.

- Briga za sigurnost posjetitelja i zaposlenika apsolutni je prioritet Arena Centra i Arena Parka, te u ovakvim situacijama djelujemo brzo i odgovorno.

Žao nam je zbog neugodnosti koju su doživjeli svi koji su se zatekli u centrima.

Zahvaljujemo svima na razumijevanju i suradnji.

O svim daljnjim informacijama, uključujući ponovno otvaranje centara, pravovremeno ćemo obavještavati putem naših službenih kanala - izvijestili su putem Faceboka