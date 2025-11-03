Panika među Hrvatima u dijaspori: MORH traži da se jave u vojsku. Evo tko mora služiti vojni rok

O pozivima za služenje vojnog roka mladim Hrvatima izvan domovine najprije su se raspisali mediji u Australiji. Mladi Australci suočavaju se s kaznenim progonom prema hrvatskom zakonu o vojnoj obvezi.

Stigla je i reakcija MORH-a - radi se samo o 19-godišnjacima.

Vojnog roka bit će oslobođeni novaci koji imaju hrvatsko ili dvojno državljanstvo, ako obvezu odsluže u državi u kojoj žive.

Na kojoj god strani svijeta živjeli, mladi s hrvatskim ili dvojnim državljanstvom - moraju se javiti veleposlanstvu radi uvođenja u vojnu evidenciju.

U suprotnom slijedi kazna

Iz ministarstva objašnjavaju da neodazivanje pozivu bez opravdanog razloga nije kazneno djelo nego prekršaj za koji je Zakonom propisana novčana kazna u iznosu od 250 do 1320 eura.

Iz stranke Možemo tvrde - nije u pitanju samo novčana kazna, piše Dnevnik.hr.

"To je ministar i sam prije 2 mjeseca objasnio, ukoliko netko dobije taj jedan prekršaj to samo znači da nije došao na taj jedan datum kada je pozvan. Međutim, ta osoba je i dalje obveznik, čak i ako plati kaznu i ako se više ne odazove, prvo će poslati policiju po njega. Ukoliko se i dalje ne odazove, može kazneno odgovarati", objasnio je Marin Živković, saborski zastupnik.

Zato najavljuju i ustavnu tužbu.

Ipak, zakon je jasan. Svatko tko ima hrvatsko državljanstvo, neovisno u kojoj se državi nalazi, vojni je obveznik.

