Pamtite li sve predstavnike Hrvatske na Dječjem Eurosongu?

Hrvatska se nakon 11 godina vraća na Dječji Eurosong. Predstavljat će nas Marino Vrgoč, pobjednik prvog 'The Voice Kids Hrvatska' s pjesmom 'Snovi', za koju je glazbu napisala Ines Prajo, a stihove Arjana Kunštek. Pjesma će premijerno biti predstavljena u ponedjeljak na HTV1 u emisiji 'Kod nas doma', u kojoj će gostovati i Marino.

Ovogodišnji Dječji Eurosong (Junior Eurovision Song Contest) održat će se 13. prosinca u Tbilisiju u Gruziji, a Marino će nastupiti treći, piše Story.

Hrvatska na Dječjem Eurosongu

Dječja pjesma Eurovizije ili Dječji Eurosong održava se od 2003. godine, a prvi pobjednik bio je upravo predstavnik Hrvatske - Dino Jelusić, s pjesmom 'Ti si moja prva ljubav'.

Dino je ostao u glazbi i u međuvremenu je ostvario i impresivnu inozemnu karijeru sa sastavima Whitesnake i Jelusick. Gledali smo ga i kao člana žirija showa 'The Voice Hrvatska'.

Uspješnu glazbenu karijeru izgradila je i predstavnica Hrvatske na Dječjem Eurosongu 2004. godine Nika Turković. Ona je s pjesmom 'Hej mali' tada osvojila 3. mjesto.

Nika je poslije uspjeha na Dječjoj pjesmi Eurovizije snimila CD 'Alien', na kojem se nalaze dueti s Tonyjem Cetinskim i Oliverom Dragojevićem. Trenutačno vlada glazbenim ljestvicama s pjesmom 'Dovoljna', novim singlom s njenog trećeg studijskog albuma 'Brze suze'.

Nakon Nike, Hrvatsku je na Dječjem Eurosongu predstavljala Lorena Jelusić, mlađa sestra Dine Jelusića, s pjesmom 'Rock Baby'. Ona je natjecanje završila na 12. mjestu.

Lorena se nije nastavila profesionalno baviti glazbom, no i dalje joj je posvećena i povremeno nastupa sa suprugom Filipom Smokvinom, koji je gitarist. Cijela obitelj Jelusić živi glazbu, tata Dario je svirao u grupi Neki to vole vruće, mama Sandra svira flautu, a najmlađi Bruno svira klavir i gitaru.

Hrvatski predstavnik 2006. godine bio je talentirani Splićanin Mateo Đido, koji je s pjesmom 'Lea' osvojio 10. mjesto. Kasnije je imao još nekoliko singlova, pa se ipak povukao sa scene.

Hrvatska je 2007. godine odustala od Dječje Eurovizije zbog financijskih problema na HRT-u. Nakon sedam godina izbivanja, s dječje eurovizijske scene, Hrvatska se vratila na natjecanje 2014. godine, a naša predstavnica Josephine​ Josie Zec je tada s pjesmom 'Game over' završila na posljednjem mjestu.

Josie Zec rođena je u američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji. Njezin otac Ivan je Hrvat, dok je mama Amerikanka s filipinskim, kineskim, njemačkim i poljskim korijenima. Nastupala je s dječjim zborom 'Zvjezdice' i izvela duet s opernom pjevačicom Ivankom Boljkovac na Božićnom koncertu u Zagrebu. Kasnije se povukla iz javnog života.