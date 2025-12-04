PALJENJE DRUGE ADVENTSKE SVIJEĆE U SPLITU: Đardin u znaku Svetog Nikole, Magazin acoustic na Pjaci

Program u Đardinu počinje u 11 sati, otvorit će ga Mažoretkinje Grada Splita i Cheerleading klub Beauty te time označiti početak druženja ispunjenog plesom i zabavom. U uzbudljivom iščekivanju dolaska najdražih blagdanskih likova, mališane će lutkarskom predstavom okupirati klaun Spartanko, nakon njega i Cheerleading klub NOA, a potom stižu Sveti Nikola i Djed Božićnjak, koji će se družiti s djecom, zapjevati, zaplesati i podijeliti slatkiše. Uz nastupe Splitskih mažoretkinja i plesnih skupina T-dance iz Splita i Korčule, bit će zabavnije čak i čekati u redu koji će se zasigurno stvoriti ispred posebnog blagdanskog fotokutka. Dječjeg smijeha i blagdanskog šušura neće nedostajati ni u zoni Mertojak, na koju će kao i prošle subote s polaskom ispred kazališta, voditi posebne Prometove linije, jedna u 10 sati, a druga u 10 i 45.

Poseban program pripremili su i Muzej grada Splita, Zoološki vrt i brojni drugi, koje možete vidjeti na web stranici splitskog adventa – advent.split.hr.

Kroz poslijepodnevne sate subote, na svoje će doći i oni malo stariji. Sudeći po velikom broju sugrađana koji su prošli tjedan pohrlili na svečano otvorenje Adventa u Splitu, ni paljenje druge adventske svijeće koje će se održati u Đardinu s početkom u 17 sati, neće proteći nezamijećeno.

„Advent u našem gradu ove je godine ponovno pokazao koliko Split diše zajedništvom, toplinom i tradicijom. Posebno me raduje što će Đardin ove subote, ispunjen smijehom naše djece, pjesmom, plesom i bogatim programom, ponovno postati mjesto susreta i radosnih blagdana. Naši najmlađi su srce ovih blagdana i podsjetnik na vrijednosti koje zajedno gradimo: dobrotu, bliskost i obiteljsku radost. Paljenje druge adventske svijeće, svijeće mira - u 17 sati u Đardinu donijet će još jedan trenutak zajedništva, zahvalnosti i dobrih želja za sve nas.“, rekao je gradonačelnik Grada Splita, Tomislav Šuta i dodao:

„Zahvaljujem svima koji su svojim radom, kreativnošću i entuzijazmom doprinijeli da Advent u Splitu bude poseban. Pozivam sve vas da dođete, povedete svoje najdraže i zajedno s nama uživate u čaroliji blagdana u našem gradu.“

Kako bi i druga adventska svijeća u Đardinu zasjala punim blagdanskim sjajem, svoj će doprinos glazbenim nastupima dati i dječji zbor glazbene škole Josip Hatze, te nakon njih kvartet Fascination.

Subotnju šetnju gradom, mnogi su već uvrstili u svoje kalendare, nestrpljivo iščekujući i akustični nastup grupe Magazin. Jedan od najljepših prostora našeg grada, Stara gradska vijećnica, postat će na nekoliko sati glazbena kulisa iz koje će se čuti mnogima dobro znani hitovi i pjesme koje okupljaju sve generacije.

„Dragi naši ljudi, vidimo se u subotu na Pjaci da se družimo i pjevamo stare hitove legendarne grupe Magazin!“, poručila je pjevačica Lorena Bućan, ističući kako joj je ovaj prosinački koncert u Splitu, posebno emotivan.

Bogat program splitskog adventa nastavlja se i u nedjelju. Pored koncerata, dječjih radionica i kreativnih kutaka, vrijedi istaknuti i humanitarnu akciju Lonac dobrote, koja će se održati na Pazaru, s početkom u 12 sati.

Cjelokupan program ovogodišnjeg Adventa u Splitu pratite na advent.split.hr.