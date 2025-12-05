Paljenje druge adventske svijeće ove subote u Đardinu: Cjelodnevni program za djecu i koncerti diljem grada

Druga adventska svijeća – svijeća mira – bit će svečano upaljena ove subote, 6. prosinca, u splitskom Đardinu s početkom u 17 sati. Grad Split najavljuje bogat program koji će trajati od jutarnjih sati, ponajprije posvećen djeci povodom blagdana sv. Nikole, a adventska večer nastavit će se koncertima na više lokacija u gradu.

„Prva adventska svijeća donijela nam je poruku nade i posebno me raduje što se tom prigodom okupilo toliko naših sugrađana. Split ponovno živi onaj pravi duh Došašća i zajedništva koji nam je dugo nedostajao. Ove godine nastojali smo pripremiti programe za sve generacije, osobito za mlade, a grad smo ukrasili decentno, s mjerom, ali i s puno srca“, poručio je gradonačelnik Tomislav Šuta te pozvao građane da i ove subote dođu u Đardin.

Subotnje druženje u Đardinu započinje već u jutarnjim satima, uz raznolike izvedbe, animacije i dolazak sv. Nikole i Djeda Božićnjaka. Svečanost paljenja druge adventske svijeće započinje u 17 sati, uz nastup Dječjeg zbora Glazbene škole Josip Hatze. Svijeću će upaliti gradonačelnik Šuta i don Mario Bobić, koji će uputiti blagoslov i dobre želje građanima.

Nakon svečanosti, program se nastavlja nastupom Kvarteta Fascination, dok se adventska večer od 19 sati seli na Pjacu, gdje će grupa Magazin održati poseban akustični koncert.

Blagdanski ugođaj osjetit će se i izvan centra grada: na Kampusu će se održati koncert Mate Bulića, dok će na Mertojaku nastupiti Kuzma & Shake Zulu, čime se adventsko slavlje širi na sve dijelove Splita.